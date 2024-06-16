Офицер из Дагестана убит в зоне военной операции

16 июня 2024, 07:53

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Старший лейтенант Магомед Избакиев убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 923 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июня стало известно, что на Украине убит Абудин Шабанов из Дагестанских Огней. Он стал, по меньшей мере, 922-м бойцом из Дагестана, который официально был признан убитым в ходе специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Старший лейтенант Магомед Избакиев убит в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин пообещал присвоить ему звание Героя России. С просьбой об этом к Путину обратился товарищ Избакиева, майор Денис Диденко, во время встречи президента с участниками программы "Время героев", сообщил 14 июня ТАСС.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 923 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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