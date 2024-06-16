Amnesty International выразила тревогу из-за разгона акции протеста в Ереване

16 июня 2024, 05:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила тревогу в связи с применением силовиками насилия во время разгона акции протеста в Ереване 12 июня и призвала власти Армении расследовать действия полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня силовики стянули спецтехнику, в том числе водометы, к зданию парламента Армении, куда прибыл премьер-министр Никол Пашинян. В ходе столкновений противников премьера с полицией силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции протеста пострадали десять представителей прессы.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Армении расследовать применение силовиками чрезмерной силы во время разгона акции протеста 12 июня, сообщает 15 июня "Новости-Армения".

Уровень насилия, по словам исследователя правозащитной организации по Южному Кавказу Натальи Нозадзе, во время разгона акции "вызывает глубокую тревогу". "Мы призываем власти Армении немедленно и беспристрастно расследовать произошедшее, включая утверждения о том, что полиция могла применить ненужную или чрезмерную силу", - говорится в ее заявлении.

Нозадзе напомнила, что власти должны реагировать на протесты в соответствии с международным законодательством и стандартами в области защиты прав человека, пишет News.am.

Напомним, сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки Пашиняна из-за ситуации с границей. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.