Акция протеста против выселения семей прошла в Тбилиси

04 февраля 2024, 19:13

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Жители Тбилиси провели шествие по улицам с требованием остановить практику выселения из жилья семей должников.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек. 18 из них были освобождены к 24 января, а лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава, заподозренные в повреждении автомобиля, вышли на свободу под залог лишь 3 февраля.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру. Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

Студенты, преподаватели и другие жители Тбилиси собрались сегодня во дворе Тбилисского госуниверситета, после чего провели шествие к зданию парламента. Студенты несли плакаты с надписью "Остановите выселение", передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Людей собралось множество, для шествия был перекрыт проспект Руставели. "Мы собрались здесь все вместе, преподаватели и студенты, чтобы наше государство прекратило выселение людей на улицу. Государство должно заботиться о людях, оказавшихся в тяжелой ситуации", - сказала в телесюжете одна из преподавателей.

Власти должны прекратить выселения и создать общежития для студентов, заявила на акции протеста одна из студентов. "Правительство должно объявить мораторий на выселение", - добавила она.

"Наши требования: мораторий на выселение, и во время моратория системные реформы в парламенте, которые коснутся вопросов выселения, условий кредитования и регулирования этих процессов Национальным банком", - заявил в телесюжете преподаватель ТГУ Вахушти Менабде.

Его поддержал студент Георгий. "Наше основное требование - остановить выселение. Запланировано около тысячи выселений, приостановлено только два. И то только после возмущения граждан", - сказал он.

Протестующие также потребовали бесплатного питания для детей в школах, строительства жилья для студентов и списания пенсионных кредитов.

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