16 июня 2024, 04:14

Школьник из Батайска заподозрен в ложном сообщении о теракте в Дербенте

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14-летний ученик одной из школ Батайска позвонил в полицию и сообщил о минировании торгового центра в Дербенте, свой поступок он объяснил желанием отомстить знакомому из-за проигрыша к сетевой компьютерной игре, сообщило следствие.

В Батайске задержан 14-летний подросток, он подозревается в ложном сообщении о минировании торгового центра в Дербенте.

По данным следствия, ученик седьмого класса позвонил в полицию Дербента и сообщил, что в одном из городских торговых центров заложена взрывчатка, говорится в сообщении, опубликованном 14 июня на сайте МВД Дагестана.

Подросток признался, что представился именем своего знакомого, который живет в Дербенте. Ему он хотел отомстить из-за проигрыша в сетевой компьютерной игре.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля к трем годам условного срока приговорил суд в Шахтах местную жительницу, которая позвонила в полицию и сообщила, что заминировала здание управляющей компании, так как недовольна высокой стоимость коммунальных услуг.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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