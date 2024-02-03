Пенсионерка в Шахтах осуждена за ложное сообщение о минировании

03 февраля 2024, 06:41

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К трем годам условного срока приговорил суд в Шахтах местную жительницу, которая позвонила в полицию и сообщила, что заминировала здание управляющей компании, так как недовольна высокой стоимость коммунальных услуг.

Жительница Шахт признана виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным Шахтинского городского суда, пенсионерка в августе 2023 года позвонила в полицию и сообщила, что планирует взорвать здание, где находится одна из управляющих компаний, так как недовольна неоправданно высокими коммунальными платежами, пишет 2 февраля 1rnd.ru.

В названое женщиной здание приехали силовики, провели обследование, но следов минирования не обнаружили. Против пенсионерки возбудили уголовное дело.

Суд приговорил шахтинку к трем годам лишения свободы условно, пишет 161.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября прошлого года в ложном сообщении о минировании лицея №4 в Черкесске был обвинен учащийся этого образовательного учреждения.

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