Подросток из Черкесска обвинен в ложном сообщении о минировании лицея

04 ноября 2023, 07:31

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Учащийся лицея №4 в Черкесске обвинен в ложном сообщении о минировании образовательного учреждения.

По данным следствия, в конце октября на номер телефона одного из преподавателей лицея поступили два сообщения о минировании лицея.

Силовики проверили информацию, она оказалась ложной, говорится в сообщении, опубликованном 3 ноября на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Выяснилось, что сообщения написал 16-летний учащийся 1-го курса. На допросе он признал вину, сообщив, что сообщил о минировании с целью сорвать занятия. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце октября был задержан подросток из Ханты-Мансийска, которые неоднократно звонил в отделы полиции Махачкалы и Избербаша и сообщал, что в зданиях отделов, а также в двух школах и парке заложены взрывные устройства.

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