28 октября 2023, 01:48

Подросток задержан в Дагестане за ложные сообщения о минировании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Дагестане 15-летнего подростка, обвиняемого в ложных сообщениях о минировании школ и отделом полиции, сообщила местная полиция.

Подросток из Ханты-Мансийска обвиняется в ложных сообщениях о минировании школ и отделов полиции в Махачкале и Избербаше.

По версии следствия, 15-летний юноша в сентябре и октябре неоднократно звонил в отделы полиции Махачкалы и Избербаша и сообщал, что в зданиях отделов, а также в двух школах и парке заложены взрывные устройства, сообщает 27 октября МВД по Дагестану в своем телеграм-канале.

Во всех случаях силовики выезжали на места предполагаемой закладки взрывных устройств, однако обследования их наличия не выявляли.

Ведомство сообщает, что задержанный признался в содеянном. Он сообщил, что использовал для звонков программы для изменения голоса и представлялся чужими именами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ , которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае силовики задержали в Махачкале подростка, который признался в рассылке более 40 ложных сообщений о минировании школ, колледжей и других учреждений. Он объяснил свои действиями желанием сорвать занятия.

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Примечание:

"Посетители торгового центра в Волжском эвакуированы после сообщения о взрывном устройстве", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе", "Жителей Дагестана возмутило признание земляка в телефонном терроризме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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