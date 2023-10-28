Подросток задержан в Дагестане за ложные сообщения о минировании

28 октября 2023, 01:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Дагестане 15-летнего подростка, обвиняемого в ложных сообщениях о минировании школ и отделом полиции, сообщила местная полиция.

Подросток из Ханты-Мансийска обвиняется в ложных сообщениях о минировании школ и отделов полиции в Махачкале и Избербаше.

По версии следствия, 15-летний юноша в сентябре и октябре неоднократно звонил в отделы полиции Махачкалы и Избербаша и сообщал, что в зданиях отделов, а также в двух школах и парке заложены взрывные устройства, сообщает 27 октября МВД по Дагестану в своем телеграм-канале.

Во всех случаях силовики выезжали на места предполагаемой закладки взрывных устройств, однако обследования их наличия не выявляли.

Ведомство сообщает, что задержанный признался в содеянном. Он сообщил, что использовал для звонков программы для изменения голоса и представлялся чужими именами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ 1 , которое предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае силовики задержали в Махачкале подростка, который признался в рассылке более 40 ложных сообщений о минировании школ, колледжей и других учреждений. Он объяснил свои действиями желанием сорвать занятия.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.