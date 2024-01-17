Сенат Франции. Фото: https://bits.media/senat-frantsii-mozhet-razreshit-mestnym-znamenitostyam-reklamirovat-litsenzirovannye-kriptokompanii/

17 января 2024, 21:20

Сенат Франции потребовал санкций против Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сенат Франции потребовал от правительства страны и международных структур введения санкций против Азербайджана за действия в Нагорном Карабахе, которые привели к исходу оттуда местных жителей. Авторы резолюции настаивают на аресте активов руководства Азербайджана и эмбарго на импорт нефти и газа.

Как писал "Кавказский узел", резолюция с призывом к санкциям против Азербайджана в связи с произошедшим в Нагорном Карабахе была принята 6 октября 2023 года большинством голосов депутатов Европарламента. Авторы резолюции призвали пересмотреть условия сотрудничества с Баку и снизить зависимость Европы от азербайджанского газа.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Об обстановке в регионе после этой эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сенат Франции принял резолюцию в отношении Азербайджана. За принятие резолюции проголосовали 336 сенаторов верхней палаты парламента Франции, против – высказался лишь один, сообщается на официальной странице посольства Армении во Франции в Facebook*, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сенат Франции осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе "19 и 20 сентября 2023 года, приведшие к изгнанию почти всего проживающего там армянского населения".

"Уважение права народов на самоопределение, которое распространяется на армянское население Нагорного Карабаха, является единственным возможным путем к стабильному миру между Азербайджаном и Арменией. Государства обязаны уважать и защищать это право. Международное сообщество должно требовать от Азербайджана приложить усилия для обеспечения права армянского населения на возвращение в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), а также гарантий безопасности", - сказано в резолюции.

В документе сената говорится также о поддержке территориальной целостности Армении и содержится требование вывести азербайджанские войска из Карабаха. "Сенат поддерживает право Армении на защиту территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе военными средствами", - указано также в ней.

Авторы резолюции также осудили "арест политических лидеров Нагорного Карабаха", потребовав их немедленно освободить. "Правительство Франции должно под угрозой санкций потребовать освобождения удерживаемых в Азербайджане гражданских и военных, а также возвращения тел погибших в бою армянских солдат", - отмечено в документе.

3 октября 2023 года стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика АрутюнянаАркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября 2023 года  был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных.

Верхняя палата парламента Франции осуждает посягательства на армянское культурное и духовное наследие в Карабахе. Сенаторы "подчеркнули необходимость включения вопроса защиты наследия Арцаха в повестку Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и призвали исключить Азербайджан из этого комитета". Они также выступили за создание и отправку группы международных экспертов ЮНЕСКО в Арцах для подготовки доклада о состоянии культурного и духовного наследия.

Авторы документа призвали правительство Франции признать дипломатические последствия действий Азербайджана, "обсудить с европейскими партнерами вопрос пересмотра отношений Евросоюза с Азербайджаном, разработать контрмеры, включая арест активов азербайджанского руководства и эмбарго на импорт газа и нефти", подчеркнуто в резолюции.

Напомним, что 4 октября 2023 года стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в городе Гранада в Испании. На встрече планировалось подписание мирного договора между Ереваном и Баку. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку, объявившего ранее персонами нон-грата двух сотрудников французского посольства. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Арестованный в Азербайджане француз отказался признать вину в шпионаже", "Аналитики раскритиковали Захарову за заявление о событиях в Нагорном Карабахе", "Дело Ибадоглу повлекло угрозу европейских санкций для чиновников в Баку".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 января 2024, 08:57

  • Минюст и епархия выступили против православного прихода в Волгограде

    Управление Минюста по Волгоградской области подало в суд иск о ликвидации местной религиозной организации "Православный Приход во имя Святой Троицы". Епархия необоснованно требует передать ей имущество, рассказал руководитель прихода Андрей Черковский, а местный историк и религиовед Андрей Кудинов отметил, что у Черковского ранее произошел конфликт с митрополитом.

18 января 2024, 08:02

  • Фейковое видео дало повод для преследования противников свалки в Полтавской

    Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева пожаловалась, что Роспотребнадзор обратился в полицию и прокуратуру после того, как в телеграм-каналах распространилось фейковое видео, что будто бы техника предприятия, принадлежащего Гаряевой, перевозит мусор на несанкционированную свалку. Адвокат Гаряевой заявил, что встречно обратился с жалобой в полицию на сотрудницу Роспотребнадзора, которая подала заявление.

18 января 2024, 07:08

18 января 2024, 06:12

18 января 2024, 05:13

  • Карабахские беженцы предпочли выплаты и пособия гражданству Армении

    Статус беженца, который получили в Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, дает им право на пособия и другую социальную помощь. Люди опасаются, что после оформления гражданства Армении власти могут отказать людям в такой поддержке, пояснил правозащитник Артак Бегларян. Власти заверяют, что право на все выплаты для беженцев сохранится за карабахскими армянами при оформлении гражданства.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи