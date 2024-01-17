Сенат Франции потребовал санкций против Азербайджана

17 января 2024, 21:20

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Сенат Франции потребовал от правительства страны и международных структур введения санкций против Азербайджана за действия в Нагорном Карабахе, которые привели к исходу оттуда местных жителей. Авторы резолюции настаивают на аресте активов руководства Азербайджана и эмбарго на импорт нефти и газа.

Как писал "Кавказский узел", резолюция с призывом к санкциям против Азербайджана в связи с произошедшим в Нагорном Карабахе была принята 6 октября 2023 года большинством голосов депутатов Европарламента. Авторы резолюции призвали пересмотреть условия сотрудничества с Баку и снизить зависимость Европы от азербайджанского газа.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Об обстановке в регионе после этой эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сенат Франции принял резолюцию в отношении Азербайджана. За принятие резолюции проголосовали 336 сенаторов верхней палаты парламента Франции, против – высказался лишь один, сообщается на официальной странице посольства Армении во Франции в Facebook*, передает корреспондент "Кавказского узла".

Сенат Франции осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе "19 и 20 сентября 2023 года, приведшие к изгнанию почти всего проживающего там армянского населения".

"Уважение права народов на самоопределение, которое распространяется на армянское население Нагорного Карабаха, является единственным возможным путем к стабильному миру между Азербайджаном и Арменией. Государства обязаны уважать и защищать это право. Международное сообщество должно требовать от Азербайджана приложить усилия для обеспечения права армянского населения на возвращение в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), а также гарантий безопасности", - сказано в резолюции.

В документе сената говорится также о поддержке территориальной целостности Армении и содержится требование вывести азербайджанские войска из Карабаха. "Сенат поддерживает право Армении на защиту территориальной целостности и обеспечения безопасности, в том числе военными средствами", - указано также в ней.

Авторы резолюции также осудили "арест политических лидеров Нагорного Карабаха", потребовав их немедленно освободить. "Правительство Франции должно под угрозой санкций потребовать освобождения удерживаемых в Азербайджане гражданских и военных, а также возвращения тел погибших в бою армянских солдат", - отмечено в документе.

3 октября 2023 года стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября 2023 года был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных.

Верхняя палата парламента Франции осуждает посягательства на армянское культурное и духовное наследие в Карабахе. Сенаторы "подчеркнули необходимость включения вопроса защиты наследия Арцаха в повестку Комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и призвали исключить Азербайджан из этого комитета". Они также выступили за создание и отправку группы международных экспертов ЮНЕСКО в Арцах для подготовки доклада о состоянии культурного и духовного наследия.

Авторы документа призвали правительство Франции признать дипломатические последствия действий Азербайджана, "обсудить с европейскими партнерами вопрос пересмотра отношений Евросоюза с Азербайджаном, разработать контрмеры, включая арест активов азербайджанского руководства и эмбарго на импорт газа и нефти", подчеркнуто в резолюции.

Напомним, что 4 октября 2023 года стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в городе Гранада в Испании. На встрече планировалось подписание мирного договора между Ереваном и Баку. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

26 декабря 2023 года стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Власти Франции выслали из страны двух азербайджанских дипломатов в качестве ответной меры на действия Баку, объявившего ранее персонами нон-грата двух сотрудников французского посольства. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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