Армения осудила задержания в Азербайджане карабахских политиков

04 октября 2023, 18:07

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Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявило министерство иностранных дел Армении. Ведомство пообещало отстаивать в международных инстанциях права задержанных и арестованных в Азербайджане политиков и военных из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна , а также спикера парламента Давида Ишханяна.

Министерство иностранных дел Армении "решительно осуждает" аресты Азербайджаном руководителей Нагорного Карабаха: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Рубена Варданяна и других, говорится в распространенном ведомством заявлении. "Несмотря на заявления высокопоставленных чиновников Азербайджана относительно диалога с представителями Нагорного Карабаха, уважения и защиты прав армян, готовности не препятствовать их возвращению в Нагорный Карабах, установления мира в регионе, правоохранительные органы продолжают произвольные аресты", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении.

Армения неоднократно, в том числе 23 сентября с трибуны Генассамблеи ООН, поднимала вопрос о необходимости и исключить преследование карабахских политиков, указано в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что 28 сентября Армения подала заявление в Международный суд ООН о применении временной меры по делу "Армения против Азербайджана", согласно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, требуя от Азербайджана воздержаться от карательных действий против нынешнего или бывшего руководства или военных Нагорного Карабаха. "Армения предпримет все возможные шаги для защиты прав незаконно арестованных представителей Нагорного Карабаха, в том числе в международных судах", - отмечается в документе.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

29 сентября Служба госбезопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха, генерал-майора Давида Манукяна по обвинению в террористической деятельности. 30 сентября Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что бывший глава карабахского МИД Давид Бабаян и бывший министр обороны Левон Мнацаканян заключены в Азербайджане под стражу по ряду уголовных обвинений, в том числе в связи с обстрелами Гянджи и пытками пленных.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября стало известно об иске Армении в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором Ереван потребовал не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих.. Баку счел этот иск неприемлемым.

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