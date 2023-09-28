Рубен Варданян обвинен в финансировании терроризма

28 сентября 2023, 10:43

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Бывшему госминистру Нагорного Карабаха в Баку предъявлены уголовные обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан предоставить информацию и местоположении и состоянии Варданяна.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Рубен Варданян привлечен к ответственности в рамках расследуемого СГБ Азербайджана уголовного дела о многочисленных террористических преступлениях, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе, сообщила сегодня пресс-служба СГБ.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения совершения Варданяном деяний, предусмотренных ст. 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, говорится в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно выдвинутому против него обвинению, Варданян, будучи иностранным гражданином, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана и прибыл в Карабах, где принимал участие в создании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана. Он также участвовал в снабжении оружием и боевой техникой незаконных воинских формирований, которые совершали атаки на учреждения, организации и отдельных лиц, что приводило к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, сказано в пресс-релизе, Варданян принимал участие в финансировании терроризма, выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности указанных незаконных вооруженных формирований. За совершенные незаконные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в релизе.

Напомним, Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Рубен Варданян может быть привлечен к ответственности в Азербайджане как минимум за нарушение границы, также его могут обвинить в преступлениях против государства, указали опрошенные ранее "Кавказским узлом" бакинские юристы. При этом они полагают, что Варданян может быть амнистирован властями Азербайджана.

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