Бакинские юристы оценили перспективы уголовного преследования Варданяна в Азербайджане

27 сентября 2023, 18:21

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Рубен Варданян может быть привлечен к ответственности в Азербайджане как минимум за нарушение границы, также его могут обвинить в преступлениях против государства, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские юристы. Вместе с тем Варданян может быть амнистирован властями Азербайджана, сочли они.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан предоставить информацию и местоположении и состоянии Варданяна.

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В Азербайджане Рубена Варданяна как минимум могут привлечь к уголовной ответственности за "незаконное пересечение границы", считает азербайджанский юрист, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли.

"В сообщении госпогранслужбы Азербайджана уже указывается, что Варданян "незаконно въехал" в страну. Отдельно может расследоваться уже его дальнейшая деятельность в Азербайджане с учетом того, что определенное время он занимал должность "госминистра Арцаха" - незаконного образования на территории Азербайджана. Кроме того, он выступал с публичными заявлениями против территориальной целостности страны. Все эти действия могут квалифицироваться разными статьями Уголовного кодекса, в частности, как "публичные призывы, направленные против государства" (статья 281 Уголовного кодекса Азербайджана ), "возбуждение национальной ненависти и вражды" (статья 283 Уголовного кодекса Азербайджана), причастность к "созданию незаконных вооруженных формирований" (статья 279 Уголовного кодекса Азербайджана), с учетом того, что будучи "госминистром", он принимал участие в снабжении и обеспечении деятельности армянских вооруженных формирований в Карабахе. Уже по этим статьям ему может в совокупности грозить длительное тюремное заключение. Следственные органы в ходе расследования могут выявить и возможные нарушения других статей Уголовного кодекса - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос дальнейшей судьбы Варданяна больше будет решаться в политической, чем правовой плоскости, считает эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов и бывший следователь полиции Намизад Сафаров.

"Следственные органы Азербайджана очень хорошо умеют сначала задерживать лицо, а потом уже подгонять обвинения. Да, Варданяна можно обвинить в незаконном пересечении границы, но на тот момент, когда он приехал, действовал Лачинский коридор, и на суверенную территорию Азербайджана въезжали многие другие иностранцы. Другой вопрос, чем потом занимался Варданян на территории Азербайджана? Вот это у правоохранительных органов может вызвать серьезные вопросы. Он вошел в структуры незаконного режима в Карабахе, являлся "вторым лицом" и в этом качестве был причастен к финансированию армянских военных сил в регионе, которые были нелегальны с точки зрения Азербайджанского государства. Его могут обвинить также в деятельности, направленной против целостности государства", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Оценивая возможную роль России в дальнейшей судьбе Варданяна эксперт отметил, что предсказать действия Москвы сложно. "С одной стороны, Варданян крепко связан с российской политической и деловой элитой и, возможно, появился в Карабахе при поддержке отдельных ее кругов. С другой стороны, его демонстративное задержание и показ фото в наручниках свидетельствует о том, что в Баку уверены, что со стороны Москвы не будет давления с требованием освободить Варданяна, в крайнем случае будут призывы и увещевания. Нельзя исключать и того, что Варданян в какой-то момент разгневал Кремль, и его просто сейчас сдали. Ведь у миротворцев были возможности вывезти Варданяна воздухом, тем более что в последние два дня летали вертолеты, вывозившие пострадавших при пожаре", - сказал Сафаров.

Поскольку Варданян более не является гражданином России, официально Москва не сможет обращаться к Баку по поводу его судьбы, считает Мамедли. "Однако, возможно, покровители Варданяна в российской элите будут стараться использовать "закулисную дипломатию" для облегчения его участи и освобождения", - добавил он.

Он не исключил, что Варданяна коснется возможная амнистия, которую обещал Баку.

"Власти Азербайджана уже давали понять, что в отношении сепаратистов может быть применена амнистия. Варданян, наверное, может рассчитывать на это, поскольку не принимал участия в двух карабахских войнах и в ходе последних боевых действий не был полномочным лицом", - отметил Мамедли.

О возможной амнистии президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил на встрече с жителями Лачинского района 28 мая. "Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе <в Карабахе>. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - привело его слова агентство 1News.Az.

Сафаров также допускает распространение амнистии на Варданяна. "Несмотря на признаки в действиях Варданяна определенных преступлений, предусмотренных УК Азербайджана, он все-таки не участвовал в военных действиях. В этом смысле он может рассчитывать на амнистию. Она, надо полагать, не распространится только на лиц, совершивших тяжкие военные преступления и преступления против человечности, а также людей, санкционировавших эти действия", - сказал Сафаров.

На вопрос, может ли Азербайджан выдать Варданяна Украине с учетом объявления его Киевом в розыск (о том, что Варданян внесен в базу "Миротворец" и объявлен в розыск, агентство "Арминфо" сообщало 19 июня), юрист ответил, что Баку сначала будет разбираться с ним за деяния на территории Азербайджана. "В первую очередь он будет допрошен в Баку. Возможно, в отношении него будет избрана мера пресечения как минимум из-за предполагаемого обвинения в незаконном нарушении границы. Если Украина пришлет запрос о выдаче Варданяна, то он будет рассмотрен. Если Варданяна осудят, то он будет отбывать наказание в Азербайджане. Если Баку применит к нему амнистию, то предполагаемый запрос Украины будет изучаться на предмет обоснованности с точки зрения международного права. Оно должно быть соблюдено, поскольку оба государства являются членами ЕСПЧ и имеют обязательства следовать Европейской конвенции”, - сказал Мамедли.

Сафаров полагает, что вопрос выдачи Варданяна может возникнуть, если Азербайджан освободит его от ответственности. В таком случае возможная выдача Украине или депортация в третью страну будет рассматриваться Баку, исходя из "политической целесообразности", отметил юрист.

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