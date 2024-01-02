Аэропорт Махачкалы отчитался о рекордном числе пассажиров

02 января 2024, 00:30

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В 2023 году аэропорт Уйташ обслужил 2,8 миллиона пассажиров, что стало новым рекордом, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", правительство России выделило более миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы, где 29 октября 2023 года произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Гендиректор аэропорта Махачкалы сообщил, что в результате массовых беспорядков аэропорту нанесен ущерб в несколько миллионов рублей, а депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил, что предварительная сумма ущерба аэропорту Махачкалы составила 285 миллионов рублей и предложил взыскать ее с участников беспорядков, а также внести их в черный список аэропорта. Следствие заявило об ущербе "в сотни миллионов рублей". Массовой отмены туров в Дагестан на фоне беспорядков в Махачкале не было, но некоторые туристы отказались от поездок, сообщили представители турфирм, предположив, что из-за инцидента Дагестан рискует утратить привлекательность для гостей из других регионов.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. В Верховный суд Дагестана в общей сложности поступило 143 жалобы на арест по уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале. Три человека обвинены также в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, а один - в посягательстве на жизнь силовика. Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания, рассказали адвокаты. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Аэропорт Махачкалы отчитался, что 31 декабря 2023 года поставлен новый рекорд по числу пассажиров. "31 декабря уходящего года побит новый рекорд по обслуживанию пассажиров – 2 800 000", - говорится сообщении от 1 января в Telegram-канале аэропорта.

Также пресс-служба аэропорта сообщила, что в 2023 году "началась долгожданная реконструкция взлётно-посадочной полосы".

"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что антисемитские акции в Дагестане были неудавшейся провокацией и призвал "отставить в сторону" тему беспорядков в аэропорту Махачкалы.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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