Аэропорт Махачкалы. Фото: https://mahachkala.aeroport.website/

30 декабря 2023, 10:47

Более миллиарда рублей выделено на реконструкцию аэропорта Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство России выделило более миллиарда рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы, где 29 октября произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря глава Дагестана Сергей Меликов и призвал "отставить в сторону" тему беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что антисемитские акции в Дагестане были неудавшейся провокацией.

Из резервного фонда правительством России выделен 1 миллиард 6 миллионов 374 тысячи 200 рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы, указано в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина

Деньги выделены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" в виде бюджетных инвестиций, на конец текущего года уровень строительной готовности объекта должен составлять не менее 10 процентов, передал сегодня ночью ТАСС.

Напомним, массовые беспорядки произошли в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

На 25 ноября в районные суды Дагестана поступили дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно 242 решениях по этим делам. На 27 декабря в Верховный суд Дагестана поступило 143 жалобы на арест по уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале.

Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания, рассказали адвокаты. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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Примечание:

"Жители Махачкалы проигнорировали призывы к митингу", "Адвокаты раскритиковали следствие по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы", "Источники сообщили об усилении мер безопасности после призывов к митингу в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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