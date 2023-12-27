Более 140 человек оспорили арест по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

27 декабря 2023, 18:05

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В Верховный суд Дагестана в общей сложности поступило 143 жалобы на арест по уголовному делу о массовых беспорядках в Махачкале. Три человека обвинены также в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

"Кавказский узел" писал, что к 13 декабря стало известно об аресте по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика, еще один - в посягательстве на жизнь силовика. Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания. Один из арестованных, Герей Джамалутдинов, утверждает, что не был в аэропорту, а силовики заставили его оговорить себя, однако следствие не проверяет его алиби, рассказали адвокаты и член общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно 242 решениях по этим делам. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Верховный суд Дагестана продолжают поступать жалобы об обжаловании ареста по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса России предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы), с середины ноября в суд поступили 143 жалобы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте Верховного суда Дагестана, до 15 декабря в суд поступали лишь индивидуальные жалобы обвиняемых, однако с этого дня в суд стали поступать и коллективные жалобы.Так, в части жалоб указаны по четыре-пять заявителей. Среди тех, кто обвиняется в участии в массовых беспорядках, три человека обвинены в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России. предусматривает до пяти лет лишения свободы), еще один - в посягательстве на жизнь силовика (статья 317 Уголовного кодекса России предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

Часть жалоб суд частично удовлетворил. Так, адвокат Пирмагомедов обжаловал продление ареста отца троих малолетних детей Гаджи Ахмедулаева на три месяца, до 29 марта. В апелляционной жалобе он указал, что в материалах следствия нет доказательств совершении Ахмедулаевым преступления, обвинение не конкретизировано, а с момента "не проведено ни одно следственное действие". Он также отметил, что выводы Советского райсуда Махачкалы, продлившего арест его подзащитному "основаны на предположениях". Суд отметил, что в ходатайствах следователя не говорится "о невозможности окончить намеченные следственные действия в двухмесячный срок", в связи с чем сократил на месяц, до 29 февраля, срок ареста Ахмедулаева и других троих обвиняемых, которые проходят с ним по одному делу, но не обжаловали своей арест, указано в карточке дела.

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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