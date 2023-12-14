Лишь две из еврейских общин Дагестана отметили Хануку

14 декабря 2023, 23:58

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В Махачкале и Дербенте празднования Хануки прошли с участием представителей республиканских и местных властей, в еврейской общине Хасавюрта отказались от празднования.

Как писал "Кавказский узел" члены еврейских общин Кизляра и Хасавюрта после антисемитских акций в Дагестане заявили о напряженной атмосфере в республике и приостановили работу.

Ханука – праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы в 164 году до нашей эры войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха, запрещавшего иудаизм. Согласно преданию, во время войны между греками и евреями в разгромленном еврейском храме осталась нетронутой лишь одна свеча, которая продолжала гореть восемь дней. В ознаменование этого чуда празднование Хануки продолжается восемь дней. В Хануку детям принято дарить игрушки и давать немного денег, которыми их учат делиться с нуждающимися.

Празднования Хануки прошли как обычно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

"Мы ничего не отменяли. 10 декабря была торжественная церемония в Махачкале, 12 декабря – в Дербенте", – заявил он. По словам Дибияева в Махачкале на празднование собралось 50-60 человек, как взрослых, так и детей, а в Дербенте "пожалуй, еще больше".

Он отметил, что поздравление еврейской общины с Ханукой главой республики – Сергеем Меликовым – не разовый акт, а традиция. "Нас каждый год поздравляют с Ханукой", – рассказал он. По его словам в Махачкале и Дербенте на празднованиях присутствовали представители местной власти, включая главу города, дагестанского парламента и министерства национальностей.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Миннаца Дагестана, на праздновании Хануки в Дербенте побывал начальник управления по делам религий Миннаца Дагестана Мухаммад Магомедов, который зачитал приветственное слово от главы республики Сергея Меликова. "Выражаю еврейским общинам Дагестана слова признательности за проводимую большую работу по сохранению единства и согласия в регионе", - привел Магомедов слова Меликова.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

По состоянию на 23.30 мск 14 декабря в этом году в Telegram-канале главы республики не опубликовано поздравление с Ханукой. В 2022 году Меликов поздравлял представителей еврейских общин, текст поздравления был опубликован 20 декабря 2022 года.

Также на празднике в Дербенте побывали заместитель главы Дербента Видади Зейналов, заместитель председателя комитета по национальной политике, вопросов общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям парламента Дагестана Ади Алиев, следует из видео от 12 декабря.

Представитель еврейской общины Хасавюрта сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году община не отмечала Хануку, не уточнив мотивов отмены празднования.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с еврейской общиной Кизляра, которая не сообщала о праздновании Хануки и возобновлении работы.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно о 242 решениях по этим делам. В СИЗО-1 Махачкалы находятся около 150 арестованных по уголовному делу в связи с беспорядками в аэропорту. Что произошло в аэропорту Уйташ, и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

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