Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ отметило готовность Баку к мирному договору с Ереваном

15 ноября 2023, 05:48

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Посетившие Азербайджан представители Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовали готовность Баку заключить мирный договор с Ереваном и заявленное властями обязательство способствовать возвращению армян в Карабах.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут заключить в ближайшие месяцы.

14 ноября завершился визит в Азербайджан председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумы (Финляндия) и специального представителя ассамблеи по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия). Они обсудили с политическим руководством страны «необходимость достижения полного урегулирования с Арменией» после "восстановления контроля над Карабахским регионом Азербайджана в сентябре", говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Конструктивное взаимодействие важно для продвижения вперед к мирному соглашению и нормализации отношений, заявили лидеры парламентской ассамблеи, отметив, что активное участие Азербайджана в ПА ОБСЕ является позитивным знаком для многосторонней дипломатии и диалога в регионе», - далее отмечено пресс-релизе.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В ходе встреч в Баку Каума, Хенриксен и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла обсудили текущую ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым и делегацией Азербайджана в ПА ОБСЕ во главе с Азаем Гулиевым. Они встретились с властями, занимающимися вопросами разминирования, пропавшими без вести лицами и правами человека, внутренне перемещенными лицами и беженцами, а также с представителями международного сообщества, включая Международный комитет Красного Креста, обсудив, в частности, гуманитарную ситуацию на территориях, которые недавно оказались под контролем властей Азербайджана, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ.

«Хотя остаются серьезные проблемы, включая большое количество перемещенных групп населения, права которых необходимо уважать, я приветствую заявленное обязательство наконец заключить долгожданное соглашение. Гибель как азербайджанцев, так и армян за последние 30 лет – это трагедия, которую нельзя предать забвению», – заявила президент ПА ОБСЕ Каума.

Специальный представитель ассамблеи по Южному Кавказу Кари Хенриксен добавил, что «сейчас настало время придать импульс достижению полного урегулирования между Азербайджаном и Арменией». «Теперь у Баку есть возможность продемонстрировать подлинное лидерство в интересах установления прочного мира», - сказал он.

Хенриксен призвал «коллег-парламентариев добавить свой голос к мирным усилиям в общественном диалоге и тем самым внести свой вклад в мирное сосуществование в регионе».

Азербайджанские собеседники отметили, что ранее международные усилия по мирному урегулированию не дали результатов, и заявили, что «проведенная в сентябре операция носила целенаправленный и сдержанный характер», далее говорится в пресс-релизе.

Лидеры ПА ОБСЕ приветствовали «заявленное обязательство властей способствовать возвращению этнических армян, покинувших территории». Делегация также положительно отметила значительные усилия по обеспечению безопасности новых контролируемых территорий от мин и продвижению вперед в области реконструкции и реинтеграции.

Ильхам Алиев 8 ноября в своем выступлении на военном параде в Ханкенди подчеркнул, что Азербайджану "не нужна новая война". "Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место. Вместе с тем вопрос строительства армии и дальше будет оставаться для нас одним из приоритетных вопросов. Пусть это все знают и не забывают", - заявил Алиев.

Все стороны согласились, что продвижение мирного процесса отвечает интересам международной стабильности. Делегация призвала международное сообщество продолжать участие в развитии безопасности и гуманитарной ситуации в Азербайджане. Они признали, что для развития взаимного доверия среди населения может потребоваться время, но отметили, что международные институты могут внести свой вклад в усилия в этот процесс.

Визит президента Каумы и специального представителя Хенриксена в регион продолжится в ближайшие дни серией встреч в Грузии и Армении. По завершении регионального визита ПА ОБСЕ проведет осеннее заседание в Ереване, на котором президент отчитается о ходе обсуждений, говорится в заключения сообщения, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Отметим, что 13 ноября в ходе встречи с делегацией ПА ОБСЕ президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что «в настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки». По его словам, «Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией».

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Вместе с тем, продолжил он, несмотря на то, что «Азербайджан в настоящее время представляет четкую и прозрачную программу, касающуюся сосуществования и права на возвращение, Армения отрицает право азербайджанцев на возвращение в Армению и не представила никакого взгляда в этой связи».

На встрече было отмечено, что Парламентская ассамблея ОБСЕ может стать эффективной платформой для построения доверия между делегациями Армении и Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

В свою очередь, на встрече делегации с главой Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым были обсуждены вопросы, связанные с прояснением судьбы пропавших вести в результате конфликта.

Нагиев отметил, что после Первой Карабахской войны около четырех тысяч азербайджанцев числятся пропавшими без вести и армянская сторона отказывается предоставить информацию об их судьбе. По его словам, несмотря на то, что освобождение земель от оккупации облегчило поиск массовых захоронений, большую их часть обнаружить еще не удалось.

Несмотря на заявленный прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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