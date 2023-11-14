Боррель рассердил официальный Баку

14 ноября 2023, 13:44

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В Баку резко отреагировали на заявление Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подготовки к подписанию мирного договора. В Азербайджане усмотрели угрозы в заявлении Борреля о «последствиях» для Баку возможных действий по подрыву территориальной целостности Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября стало известно об отказе президента Азербайджана Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Алиев позже заявил, что не принял участия во встрече из-за предвзятой позиции Франции. Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию. Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция, заявил Алиев.

Заявление, вызвавшее отповедь со стороны Баку, глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал 13 ноября по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Европейский союз (ЕС) предупреждает Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведет к суровым последствиям заявил, в частности, Боррель. «И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений», - сказал Жозеп Боррель, слова которого приводит ТАСС.



Он подтвердил, что Евросоюз призывает Ереван и Баку как можно быстрее возобновить переговоры для заключения мирного соглашения. Также не исключено присутствие главы армянского МИД на следующей встрече «профильного» Совета Евросоюза.

По словам Борреля, министры ЕС также поддержали предложение увеличить численность гражданской миссии в Армении, которая будет осуществлять больше патрулей на «непростых участках границы» с Азербайджаном. Также обсуждались возможная поддержка Армении за счет средств из Европейского фонда мира и «вариант визовой либерализации» для армянских граждан.

Заявление Борреля вызвало возражения в Баку.

«Обвинения в адрес Азербайджана, озвученные 13 ноября Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по международным отношениям в Брюсселе, не отражают реалии в регионе, неадекватны и неприемлемы», - говорится в комментарии МИД Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

На фоне «безразличия» Европейского Союза «к почти 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана», «к тому факту, что более одного миллиона азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев и беженцев, выражение поддержки Армении и обвинения в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятости и двойных стандартов этой структуры», считают во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

«Наряду с этим, обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких шагов для того, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», - сказано в документе.

МИД отметил, что "44-дневная война" в 2020 году, и военная операция в сентябре текущего года "были проведены на суверенных территориях Азербайджана...Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Внешнеполитическое ведомство также поставило в вину ЕС действия «по вооружению Армении и поддержке тем самым «политики милитаризации». Это, заявляет Баку, ведет к новым конфликтам, и ответственность за это также ложится и на Брюссель.

"Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо и любые недружественные действия не только не дадут положительного результата, но и получат адекватный ответ", - резюмирует МИД Азербайджана.

Заявление Борреля в адрес Азербайджана удивило обозревателя агентства Turan Тофига Тюркеля.

«Непонятна озабоченность главы евродипломатии относительно возможного нарушения территориальной целостности Армении на фоне того, что на условной границе Азербайджана и Армении уже почти два месяца не было перестрелок. Такое длительное спокойствие, наверное, наблюдается впервые за последние 30 лет. Обычно в таких случаях посредники приветствуют позитивные перемены. С другой стороны, устранена напряженность и вокруг Зангезурского коридора. Азербайджан заявил, что не намерен воевать за этот маршрут и реализует альтернативный вариант через Иран. Да, остается вопрос с возвращением анклавов, но это тема уже переговоров по делимитации. Недавно президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война», - сказал аналитик корреспонденту «Кавказского узла».

Ильхам Алиев 8 ноября в своем выступлении на военном параде в Ханкенди подчеркнул, что Азербайджану "не нужна новая война". "Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место. Вместе с тем вопрос строительства армии и дальше будет оставаться для нас одним из приоритетных вопросов. Пусть это все знают и не забывают", - заявил Алиев.

На его взгляд, «озабоченность» Борреля может быть проявлением геополитического соперничества на Южном Кавказе.

«ЕС, очевидно, стремится наращивать свое присутствие в регионе вопреки противодействию России, которая со своей стороны считает Южный Кавказ зоной жизненных интересов Москвы. Нарратив о «военной угрозе» Азербайджана Армении вероятно используется для расширения наблюдательной миссии ЕС в Армении, члены которой в основном состоит из отставных силовиков и осуществления в эту страны военных поставок из стран ЕС и, в частности, Франции», - сказал аналитик.

Отправка властями Франции партии бронеавтомобилей Bastion укрепила военный потенциал Армении, это может препятствовать установлению мира в регионе, ранее заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Эксперт считает, что на фоне конкуренции Запада и РФ за посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджана было бы целесообразным ведение между ними прямых переговоров на территории третьих стран, к примеру в Грузии.

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