Азербайджан отчитался о состоянии 16 арестованных карабахцев

08 ноября 2023, 18:34

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Баку по требованию Европейского суда предоставил информацию о состоянии 16 плененных в ходе военной операции в Карабахе и после нее, а также их фотографии. В это число вошли бывшие руководители Нагорного Карабаха, военные и мирные жители.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. 6 ркиября Армения попросила ЕСПЧ обязать Азербайджан освободить арестованных карабахских политиков и предоставить информацию о военных, оказавшихся в плену во время боевой операции в Нагорном Карабахе.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал армянской стороне информацию о 16 лицах, находящихся в азербайджанском плену в результате военной операции в Нагорном Карабахе 19-20 сентября. Информацию ЕСПЧ получил от Баку по требованию Армении.

В число 16 пленных входят военно-политическое руководство, военные и мирные жители Нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-секретарь представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян на своей странице в Facebook*.

Родственники 16 пленных получили информацию о состоянии здоровья их родных, условиях их содержания, а также фотографии. Самвелян добавил, что в представленных данных отсутствует информация о том, подвергались ли эти люди пыткам, защищаются ли их права.

Армянская сторона, как отметила Самвелян, находится на этапе представления возражений. "В случае, если зафиксируется нарушение прав человека на основе полученных данных, Армения представит их в ЕСПЧ", - подчеркнула она.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" также писал, что Следком Армении сообщил о гибели в пути 64 жителей Нагорного Карабаха после того, как они покинули свои дома в результате военной эскалации 19-20 сентября. 42 человека считаются пропавшими без вести.

Cуд в Баку приговорил задержанного на азербайджанском КПП жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в преступлениях против жителей азербайджанского села Мешали. В последнем слове Хачатрян заявил о своей невиновности.

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