Вагиф Хачатрян приговорен к 15 годам заключения

07 ноября 2023, 15:32

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Суд в Баку приговорил жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в преступлениях против жителей азербайджанского села Мешали. В последнем слове Хачатрян заявил о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", житель Нагорного Карабаха, этнический армянин Вагиф Хачатрян был задержан 29 июля на КПП "Лачин", когда пытался выехать в Армению на лечение. В Азербайджане он обвинен в нападении на азербайджанское село Мешали в 1991 году. Хачатрян на заседании в Бакинском военном суде не признал вину. Суд допросил потерпевших, жителей села Мешали, один из которых потребовал приговорить Хачатряна к пожизненному сроку.

Дочь Хачатряна Вера настаивает, что ее отец невиновен: по словам женщины, азербайджанские следователи располагали фотоснимками неизвестного ей мужчины, которого объявили Вагифом Хачатряном в молодости. Если Хачатряна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение в Гобустанской крытой тюрьме. "Кавказским узлом" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова с заседания.

Сегодня на процессе, проводимым под председательством судьи Бакинского военного суда Зейналом Агаевым в здании Ясамальского районного суда Баку с заключительным словам выступил гособвинитель. Прокурор отметил, что судебное следствие доказало вину Хачатряна. Он подчеркнул, что по инкриминируемым Хачатряну уголовным деяниям, согласно действующему законодательству Азербайджана, максимальным наказанием является пожизненное заключение. Однако согласно УК Азербайджана для людей старше 65 лет пожизненное заключение не предусмотрено, максимальное наказание для них - 20 лет.

Однако в 1991 года за подобные преступления в законодательстве Азербайджана было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 15 лет. Исходя из этого прокурор попросил суд назначить Хачатряну максимально возможное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Бакинском военном суде.

Адвокат Радмила Абылова попросила оправдать Хачатряна исходя из того, что во время событий в Мешали, он "не участвовал в них", "находился у себя дома". Гособвинитель Джовдет Мехралиев указал, что "показаниями свидетелей и потерпевших было подтверждено, что Хачатряна был среди лиц, напавших на жителей Мешали".

Хачатрян сам сказал, что является "всего лишь жителем села Бадара", был хорошо знаком со многими жителями села Мешали и не совершал преступлений против них, рассказал источник в Бакинском военном суде.

После совещания судей, на процессе был зачитан приговор, согласно которому Хачатрян был признан виновным по обоим статьям обвинения (103 "Геноцид" и 107 "Депортация или принудительное переселение населения") и приговорен к 15 годам лишения свободы с содержанием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строго режима, далее сообщил сотрудник Бакинского военного суда.

В генеральной прокуратуре Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о приговоре Хачатряну.

Адвокат Хачатряна оказалась недоступна для комментариев.

Напомним, потерпевшими по делу Хачатряна признаны 59 человек. Следствие считает, что Вагиф Хачатрян 22 декабря 1991 года принимал участие в массовом убийстве жителей села Мешали Ходжалинского района. Согласно материалам дела, были убиты 25 человек, ранены – 14, а 358 жителей села стали беженцами. Хачатрян обвинен по статьям 103 "Геноцид" и 107 "Депортация или принудительное переселение населения" УК Азербайджана.

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