Еврейские общины Кубани сдержанно восприняли всплеск антисемитизма на Кавказе

31 октября 2023, 03:40

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В Краснодарскую еврейскую мессианскую общину и Сочинский еврейский общинный центр не поступало угроз на фоне антисемитских выступлений в регионах Северного Кавказа, организации работают в обычном режиме, сообщили "Кавказскому узлу" представители общин, комментируя рекомендации властей Израиля избегать поездок на юг России.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля повысили до максимального уровень опасности для граждан страны в регионах юга России, в том числе Краснодарском крае и Адыгее, рекомендовав им избегать поездок в эти регионы или как можно скорее покинуть их. Ранее стало известно о том, то один из анонимных телеграм-каналов опубликовал имена раввинов и адреса синагог. Прямых призывов к насилию в публикации нет, но упомянуты "израильские террористы", находящиеся на Кавказе, которые, как утверждается, "закрывают наши мечети и ставят свои синагоги". В числе упомянутых - главный раввин Краснодара Менахем Мендел Лазар и главный раввин Сочи Лазар Шолом.

Корреспондент "Кавказского узла" позвонил 30 октября в Краснодарскую еврейскую мессианскую общину. По словам ее представителя, община не получала угроз после публикаций в анонимных телеграм-каналов адресов синагог и имен раввинов.

«Да, мы знакомы с публикациями. Но угрозы в свой адрес не получали. Никто не звонил с угрозами или не приходил по опубликованным адресам. Ситуация в этом плане спокойная. Мы следим за такими публикациями», - сказал представитель общины.

По его словам, на данный момент нет повода беспокоиться о безопасности представителей еврейской общины. «Нам на самом деле не о чем беспокоиться. Все спокойно. Поводов обращаться в полицию тоже нет. Мы религиозная организация, ни в чем не участвуем. Ни у кого не должно быть причины беспокоить нас или угрожать нам», - отметил он.

При этом, по его сведениям, в центральной синагоге Краснодара усилена охрана. «Я слышал, что в центре, на Кузнечной 27 усилены меры безопасности, то есть там вооруженная охрана. Это в целях предосторожности. Но никаких конфликтов пока не было», - рассказал он.

Представитель Сочинского еврейского общинного центра также не видит оснований для усиления мер безопасности. «У нас все работает в обычном режиме. Угроз и звонков с угрозами не поступало. Все в порядке. У нас всегда была и сейчас есть охрана. Меры безопасности не усилены», - сказали он корреспонденту «Кавказского узла».

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Председатель совета иудейских общин республики Валерий Дибияев сообщил, что силовики взяли под охрану синагоги в городах Дагестана после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

30 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что антисемитские акции в Чечне удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". Вместе с тем, по его словам, в состояние готовности были приведены полицейские и росгвардейцы.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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