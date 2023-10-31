Власти Израиля сочли опасным для граждан страны пребывание на юге России

31 октября 2023, 00:03

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Совет национальной безопасности и МИД Израиля повысили до максимального уровень опасности для граждан страны на Северном Кавказе и ряде соседних регионов, рекомендовав им избегать поездок в эти регионы или как можно скорее покинуть их.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Сегодня в больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Председатель совета иудейских общин республики Валерий Дибияев сообщил, что силовики взяли под охрану синагоги в городах Дагестана после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Совет национальной безопасности Израиля при министерстве главы правительства и министерство иностранных дел заявили о повышении уровня угрозы для израильтян на Северном Кавказе "после событий прошлой ночи" и на фоне палестино-израильского конфликта.

"Совет национальной безопасности и МИД Израиля обновляют предупреждения о визитах в этот регион до самого высокого уровня опасности - уровень 4 (высокая степень немедленной угрозы). Речь идет о республиках Адыгея, Чечня, Дагестан (столица - Махачкала), Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды. СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится - покинуть их как можно скорее", - говорится в сообщении, опубликованном 30 октября на сайте МИД Израиля.

"Кавказский узел" также писал, что 1 августа 2019 года израильский штаб по борьбе с терроризмом присвоил Чечне наивысший уровень угрозы и призвал жителей страны избегать поездок в эту республику, а также в приграничные с Чечней районы Грузии "в связи с наличием и деятельностью реальных террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам". Рамзан Кадыров заявил тогда, что призыв израильских властей абсурден, поскольку в республике нет террористов, а граждане Израиля ежедневно посещают регион, заявил Рамзан Кадыров.

Сегодня Кадыров заявил, что антисемитские акции в Чечне удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". Вместе с тем, по его словам, в состояние готовности были приведены полицейские и росгвардейцы.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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