30 октября 2023, 12:31

Меликов предложил участникам беспорядков отправиться в зону военной операции

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Задержанные участники беспорядков в аэропорту Махачкалы могут "отмыться от позора" в зоне военной операции на Украине, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как писал "Кавказский узел", силовики установили личности более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и задержали 60 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил участникам акции серьезными последствиями. Беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские телеграм-каналы», заявил он.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Аэропорт закрыт до 31 октября.

Сергей Меликов предложил задержанным участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы поехать в зону военной операции, чтобы "отмыться от позора", сообщает сегодня РИА Новости.

"У нас пока еще нет такого, чтобы задерживали за правонарушение и отправляли в зону СВО… Люди, которые выполняют задачи боевые в интересах нашей страны, должны делать это осознанно. Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет", - приводит слова Меликова агентство.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. В Черкесске и Хасавюрте 28 октября прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля.

При этом Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Задержаны 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы", "Инцидент в еврейском центре Нальчика назван поджогом", "Обнародованы скрытые угрозы раввинам городов юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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