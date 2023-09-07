Руслан Алханов перешел из Чечни на федеральную должность

07 сентября 2023, 15:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава МВД Чечни, генерал-полковник полиции Руслан Алханов назначен на должность заместителя начальника главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России.

Генерал-полковник полиции Руслан Алханов назначен на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России. Начальник главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин отметил большой личный вклад Алханова как министра внутренних дел по Чеченской республике "в дело борьбы с преступностью, укрепление законности и правопорядка в регионе" и заявил, что за 18 лет "Руслан Алханов сформировал республиканское полицейское ведомство, личный состав которого на высоком профессиональном уровне выполняет возложенные задачи", говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале МВД России по СКФО.

Алханову 61 год, он родился в селе Центарой Курчалоевского района (Село Центарой (Хоси-Юрт) - родовое село Рамзана Кадырова, в мае 2019 года было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни - прим. "Кавказского узла"). Окончил Чеченский государственный университет, Махачкалинский институт финансов и права и Академию управления МВД России, кандидат юридических наук. С января 1991 года служит в органах внутренних дел, начиная с должности бойца ОМОН при МВД Чечни.В декабре 1999 -2000 годах был начальником охраны Ахмата Кадырова. В декабре 2004 года возглавил МВД Чечни. Звание генерал-полковника полиции получил в 2022 году, говорится в биографии Алханова, опубликованной на сайте МВД Чечни.

Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России) образовано образовано в 2008 году. Это самостоятельное структурным подразделение полиции, входящее в центральный аппарат МВД России. Среди его задач - выработка и реализации государственной политики по вопросам противодействия экстремизму и терроризма и противодействие экстремисткой и террористической деятельности, а также организация взаимодействия подразделений Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и координация деятельности территориальных органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, следует из информации на сайте МВД России.

В бытность главой МВД Чечни Руслан Алханов оправдал "наказание" Салмана Тепсуркаева. "Какие-то стихи, порочащие наших матерей и сестер вещи кто распространяет - как его не наказать? Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер", - перевел слова Алханова на сходе в Ахмат-Юрте корреспондент "Кавказского узла".

В начале сентября 2020 года в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT*. Позже Ахмед Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни. Позже стало ивестно, что Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле.

На действия сотрудников полиции Чечни не раз обращали внимание правозащитные организации. Так, правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН в апреле выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников. "Критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности. В 2020 году блогер Салман Тепсуркаев, модератор Telegram-канала, критикующего главу Чечни Рамзана Кадырова, был похищен из своего дома в Краснодарском крае, подвергнут пыткам и, по словам его коллег, убит сотрудниками правоохранительных органов Чечни", - говорится в публикации.

Кроме того, правозащитники изложили историю Заремы Мусаевой. "В 2022 году Зарема Мусаева, мать чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, была произвольно арестована в Нижнем Новгороде сотрудниками чеченской полиции, доставлена в Чечню и ложно обвинена в нападении на одного из сотрудников полиции, очевидно, в отместку за деятельность её сына", - говорится в представлении.

Также не раз происходили случаи массовых задержаний и похищений жителей Чечни. Так, 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. В апреле стало известно, что они находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам,

За время руководства Алханова чеченские полицейские стали регулярно проводить "воспитательные беседы" с задержанными за употребление алкоголя, наркотиков, нарушение правил дорожного движения и другие проступки и публиковать их видео в соцсетях. Так, появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов. 2 декабря 2019 года стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители Чечни предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра, а сами беседы унижают человеческое достоинство.

После введения в отношении Рамзана Кадырова санкций Кадыров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой!" – подписал фото Кадыров, обращаясь к госсекретарю США Майку Помпео. Аналогичное заявление в адрес Помпео сделал глава МВД Чечни Руслан Алханов, держа в руках два ручных гранатомета. Видео с министром вызвало насмешки в соцсети, которые назвали это "театром абсурда" и "детским садом".

С начала военной операции на Украине Руслан Алханов регулярно отправляет на в зону военных действий группы добровольцев, следует из отчетов главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот публикует в своем Telegram-канале.

Сын Руслана Алханова Адам - муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат, ранее занимавший пост заместителя территориального управления Фонда обязательного медицинского страхования по Чечне, в ноябре 2022 года назначен зампредом правительства Чечни по социальному блоку.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.