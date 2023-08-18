Карабахские студенты заблокировали офис Красного Креста

18 августа 2023, 18:55

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Участники акции, перекрывшие входы и выходы здания, требуют от армянского офиса Красного Креста добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела погибшей в аварии 21-летней Элен Дадаян. Представитель Красного Креста сообщила, что организация готова содействовать в перевозке тела, если получит согласие сторон.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в мае заявил, что тела 34 умерших в Армении жителей Нагорного Карабаха Азербайджан не разрешает перевезти на родину для захоронения

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократные акции с призывом разблокировать Лачинский коридор. Совет безопасности ООН призвал Азербайджан разблокировать дорогу. После закрытия Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы - не хватает продуктов, лекарств, топлива, говорится в справке "Кавказского узла", "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Карабахские студенты организовали акцию протеста у армянского офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Ереване. Они требуют от миссии принять меры, чтобы добиться разрешения на перевозку тела 21-летней Элен Дадаян, которая погибла в ДТП, для захоронения в Нагорный Карабах, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заблокировали оба входа/выхода. Они заявили, что парализуют работу офиса, пока не будет решен вопрос с захоронением Элен Дадаян. К ним вышел представитель миссии и попытался убедить протестующих разблокировать входы/выходы в офис. Однако участники акции отказались. Спустя некоторое время, в миссии МККК согласились встретиться с представителями протестующих. На встречу пошли двое активистов и родственник Элен Дадаян.

Сотрудники армянской миссии обязаны сообщить руководству Красного Креста об этой проблеме, заявил в ходе акции один из ее участников. "Головной офис МККК в состоянии решить проблему, используя свое влияние. В противном случае, миссии МККК в Армении и Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") становится бесполезной", - отметил он.

Даже во время войны противоборствующие стороны обмениваются телами погибших, чтобы предать тела земле, отметил активист Микаел Маргарян. "Погибла молодая девушка, но Азербайджан не позволяет ее родителям проехать из Арцаха в Армению для участия в погребении, и не дает согласие на перевозку тела для захоронения в Арцах", - заявил он в прямом эфире в Facebook*.

Тело Элен Дадаян доставили в Горис, рассказала студентка из Нагорного Карабаха Диана Саакян. "Изначально Азербайджан дал согласие, что не будет препятствовать перевозке тела. Но из офиса МККК позвонили дяде Элен Дадаян и сообщили, что Азербайджан отказывается пропустить машину с телом", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

МККК должен написать на своих официальных сайтах и страницах в социальных сетях об антигуманном поведении Азербайджана, добавила Саакян. "Мир должен узнать, с кем нам предлагают интеграцию", - подчеркнула студентка из Арцаха.

МККК готов содействовать в перевозке тела, если получит согласие сторон, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни. "Красный Крест занимается проблемой. Но если одна из сторон не дает согласие, МККК не в состоянии помочь в транспортировке. Как только согласие будет получено, Красный Крест окажет содействие", - отметила она.

По данным на 18.00 мск акция продолжается, сообщил корреспондент "Кавказского узла"

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