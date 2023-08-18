Нагорный Карабах остался без стабильной интернет-связи

18 августа 2023, 15:49

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Азербайджанские военные на въезде в Лачинский коридор повредили оптико-волоконный кабель, обеспечивающий интернетом жителей Нагорного Карабаха, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. При этом армянские специалисты в сопровождении российских миротворцев не были допущены для ремонта линии, подчеркнул советник президента Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Кавказский узел" писал, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократные акции с призывом разблокировать Лачинский коридор. Совет безопасности ООН призвал Азербайджан разблокировать дорогу.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Офис омбудсмена Нагорного Карабаха 15 августа сообщил о смерти 40-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у умершего в больнице жителя Степанакерта пневмонию, однако причиной смерти назвали хроническое недоедание О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Азербайджан повредил оптико-волоконный кабель, обеспечивающий интернет-связь в Нагорном Карабахе, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его данным, кабель, обеспечивающий интернет - связь в Нагорном Карабахе Азербайджан перерезан 17 августа в районе 18:00 (17.00 мск) на въезде в Лачинский коридор, заявил Степанян в ходе онлайн пресс-конференции. По его словам, выйти на связь ему удалось по альтернативной связи.

Армянские специалисты вместе с российскими миротворцами попытались подойти к участку, где перерезан кабель, возле установленного азербайджанцами КПП, однако азербайджанская сторона их не допустила, сообщил советник президента Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Ведутся переговоры между российскими миротворцами и азербайджанской стороной для восстановления поврежденного кабеля", - написал Бегларян на своей странице в Facebook*.

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