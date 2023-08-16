Омбудсмен Нагорного Карабаха связал смерть степанакертца с блокадой

16 августа 2023, 19:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Степанакерта Ованнисян умер в больнице, куда его доставила скорая помощь. Врачи диагностировали у него пневмонию, однако причиной смерти назвали хроническое недоедание, рассказал омбудсмен Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил о смерти из-за хронического недоедания и белково-энергетической недостаточности 40-летнего местного жителя по фамилии Ованнисян.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В свидетельстве о смерти Ованнисяна указана причина смерти - хроническое недоедание и белково-энергетический дефицит, заявил корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он подчеркнул, что это первый случай за время блокады. По его словам, житель Нагорного Карабаха скончался в больнице, куда его привезла скорая помощь. "У Ованнисяна была также пневмония. Его самочувствие ухудшилось, он был изможден до такой степени, что не мог передвигаться. Врачи скорой помощи доставили его в Республиканский медцентр, однако реанимационное вмешательство не дало результата, в тот же день спустя 1,5-2 часа он скончался", - рассказал Степанян.

Ованнисян не был женат, детей у него не было, но родственники у него были, добавил омбудсмен. "Больше сказать не могу, исходя из защиты личных данных", - отметил он.

Степанян не исключил, что хроническое недоедание привело к пневмонии. "Недоедание приводит к деформации внутренних органов, их отеку", - пояснил омбудсмен.

Он отметил, что в медицинских учреждениях хранится минимальный запас медикаментов на экстренные случаи. "Для экстренных случаев есть лекарственные препараты, в том числе антибиотики. Но чтобы экономить их, прекращены, например, плановые операции в Арцахе. Во время операции, после операции нужно интенсивное медикаментозное вмешательство. Так как запасы лекарств на исходе, послеоперационное восстановление невозможно обеспечить", - уточнил Степанян.

По его мнению, недоедание оказало сопутствующее влияние на жизнь и здоровье людей. "В частности, недоедание сказалось на беременных. "Число выкидышей увеличилось в четыре раза. Врачи обусловили рост двумя основными факторами – психологическим стрессом, вызванным блокадой, а также недоеданием и неполучением витаминов. Это все следствие геноцидальной политики Азербайджана", - заключил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Напомним, 8 августа Минздрав Нагорного Карабаха заявил, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросли смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.

Из-за дефицита детского питания возникла проблема с кормлением новорожденных, рассказали жительницы Нагорного Карабаха. В связи с блокадой и отсутствием поставок число случаев авитаминоза у детей выросло в несколько раз, сообщили представители властей.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.