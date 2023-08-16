Карабахский омбудсмен заявил о смерти жителя Степанакерта от голода

16 августа 2023, 02:46

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В Степанакерте умер местный житель 1983 года рождения из-за хронического недоедания и белково-энергетической недостаточности, сообщил офис омбудсмена непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили, что из-за блокады жители лишены лекарств и продуктов первой необходимости. За время блокады из-за дефицита лекарств и медикаментов 1780 граждан были лишены возможности прооперироваться. Жители непризнанной республики страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.

В Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил 15 августа о смерти местного жителя от голода, пишет news.am.

По данным омбудсмена Гегама Степаняна, житель Степанакерта К. Ованнисян 1983 года рождения умер из-за хронического недоедания и белково-энергетической недостаточности. В заключении судебно-медицинской экспертизы и свидетельстве о смерти указано, что у Ованнисяна диагностированы выраженная алиментарная дистрофия, кахексия, белково-энергетическая недостаточность, двусторонняя полисегментарная пневмония, отек легких, дистрофия внутренних органов, анемия, хроническое недоедание.

Степанян отметил, что "катастрофические последствия продолжающейся восьмимесячной блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана более чем заметны и ощутимы в сфере здравоохранения, которые в первую очередь сказываются на состоянии здоровья наиболее уязвимых групп населения - детей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, инвалидов и пожилых людей".

Он также сообщил, что продовольственная ситуация в Нагорном Карабахе является "катастрофической", и вкупе с "отсутствием необходимых лекарств и невозможностью полноценного функционирования системы здравоохранения" создаются "прямые и неоспоримые угрозы для 120 тысяч населения Нагорного Карабаха".

Напомним, что Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

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