Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте

17 августа 2023, 10:04

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Встреча на площади Возрождения в Степанакерте прошла по призыву активистов, организовавших акцию у базы российских миротворцев. Встреча переросла в импровизированный митинг. Цель активистов -мирными методами добиться прекращения блокады Нагорного Карабаха, заявил лидер Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа активисты Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора перекрыли дорогу к базе российских миротворцев, обвинив их в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и потребовав сопроводить участников марша к мосту через реку Хакари. 16 августа они вернулись в Степанакерт после того, как российские военные оттеснили их автомобиль. Активисты анонсировали митинг с требованием снять блокаду Лачинского коридора.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Международного комитета Красного Креста (МККК). В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов. Жительницы Степанакерта с детьми собрались днем 16 августа на площади Возрождения и потребовали от властей Нагорного Карабаха донести до Совета Безопасности ООН их требование разблокировать Лачинский коридор. Участницы акции указали, что их дети голодают и болеют. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Активисты собрались на площади вечером 16 августа. «Наше предложение – пойти безоружными через вооруженные посты в мосту Акари – воспринимается неоднозначно, и это понятно… Сегодняшний митинг – хороший повод разъяснить людям силу мирной акции, и какие гарантии безопасности это может принести. Мы считает, что это единственный путь, который позволит нам деблокировать коридор без кровопролития. А разблокирование коридора будет означать, что Арцах останется армянским», - сказал Осипян.

Встретившиеся в этот же день на площади «Возрождения» в Степанакерте активисты Штаба народного Движения по разблокировке коридора обсудили меры по организации мирного автопробега на мост реки Хакари. Собрание состоялось после акции у Степанакертского аэропорта. В течение часа вокруг организаторов собралось порядка 200 человек. Люди на площади, совершающие вечерние прогулки, иногда останавливались, чтоб послушать выступавших.

«Наше предложение – пойти безоружными через вооруженные посты врага к мосту реки Хакари, люди воспринимают с опаской», - отметил председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян.

«Сегодняшний митинг, хоть и немногочисленный, позволил разъяснить людям, что мирный автопробег - единственный путь для разблокировки коридора, что мирные акции имеют силу и гарантии безопасности, и что разблокировка коридора и незаконного азербайджанского блокпоста на мосту Хакари будет означать, что Арцах останется армянским. Но нам надо, чтоб российские миротворцы выполняли свои обязанности, и для начала обеспечили безопасность мирного автопробега», - сказал Осипян.

Когда под экологическими лозунгами впервые была перекрыта дорога у города Шуши, российские миротворцы не предприняли никаких действий, после чего последовал ввод азербайджанских вооруженных сил, добавил он.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

«Когда мы инициируем мирный марш, они говорят, что согласно трехстороннему соглашению от 9 ноября нет такого пункта, чтобы была обеспечена безопасность мирного марша, собрания… Российские миротворцы уже дали понять, что не способны выполнять свои обязанности. Для того, чтобы мы мирным маршем дошли до моста Хакари, конечно, нужны дополнительные гарантии, и здесь становится актуальным разговор о международных миротворцах», - заметил оппозиционер.

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