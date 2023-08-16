Карабахские активисты вернулись в Степанакерт после инцидента с миротворцами

16 августа 2023, 12:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, перекрывшие дорогу к базе миротворцев, вернулись в Степанакерт после того, как российские военные оттеснили их автомобиль. Активисты анонсировали митинг с требованием снять блокаду Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа активисты Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора перекрыли дорогу к базе российских миротворцев, обвинив их в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и потребовав сопроводить участников марша к мосту через реку Хакари.

3 августа активисты анонсировали мирный марш к мосту через реку Хакари и потребовали от миротворцев гарантий безопасности. Миротворцы заявили, что обеспечение безопасности протестных акций в Нагорном Карабахе не входит в задачи российских военных. Активисты сочли ожидаемым отказ сопровождать марш.

Представители Штаба народного движения по разблокировке коридора вечером 15 августа потребовали встречи с командующим миротворцами генералом Ленцовым, чтобы добиться обеспечения безопасности мирного автопробега к мосту Хакари, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, представитель штаба Вреж Баласанян.

"Генерал Ленцов отказался от встречи. Активисты всю ночь провели у степанакертского аэропорта. Легковой машиной они перекрыли вход в базу РМС (российских миротворческих сил) в аэропорту. Сегодня утром РМС вывели БТР с требованием убрать машину с дороги. После отказа активистов убрать машину российские солдаты перетащили машину, сломав буфер и ходовой, после чего установили свой БТР перед входом в базу, пригрозив переехать машину, если ее не уберут дальше, несмотря на то, что владелец машины находился за рулем.. Активисты приняли решение вернуться в Степанакерт, а сегодня вечером на центральной площади созвать митинг, чтобы определиться с дальнейшими действиями по разблокировке коридора", - рассказал он.

Видеотрансляция с места событий велась на странице представителя Штаба народного движения, председателя Революционной партии Артура Осипяна в Facebook*. На кадрах видно, как активисты задают вопросы российским военным, в том числе офицеру, о том, почему миротворцы не разблокируют Лачинский коридор. Также на видео активисты пытаются не выпустить на дорогу БТР с российскими военными, однако это им не удается. Затем российские военные оттаскивают в сторону автомобиль, которым была перекрыта дорога. В какой-то момент человек за кадром кричит, что у автомобиля "сломали буфер" (вероятно, имеется в виду бампер), однако явных повреждений машины на кадрах не видно. "Кавказский узел" не публикует видеозапись трансляции из-за неоднократно звучащей на видео нецензурной брани.

Все действия азербайджанской стороны происходят "с попустительства миротворческого контингента", заявил Артур Осипян. "Тотальная блокада привела к голоду 120 тысяч людей, в том числе 30 тысяч детей. Народ Арцаха (Нагорного Карабаха) взят в плен. Все это на совести главнокомандующего РФ... Сейчас российские солдаты пошли БТРом на нас, мирных безоружных граждан, но для открытия Лачинского коридора ничего не делается. По договору от 9 ноября 2020 года РМС должны быть гарантами безопасности карабахского народа и контролировать Лачинский коридор. Но на коридоре стоят вооруженные азербайджанцы. Мы потребовали сопроводить мирный марш, обеспечить мирный автопробег к мосту на реке Хакари, но РМС отказались и от этого", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Осипян.

Он отметил, что активисты требуют, чтобы миротворцы обеспечили мирный автопробег к мосту через реку Хакари, и чтобы совместными усилиями был открыт Лачинский коридор.

"Если РМС отказываются обеспечить безопасность нашего мирного автопробега, если РФ отказывается выполнять трехстороннее заявление от 9 ноября и закрывает глаза на геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха, то значит, РФ становится соучастником геноцида", - заявил Осипян.

Напомним, 23 апреля на мосту Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.