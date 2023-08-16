Карабахские активисты объявили о перекрытии дороги к базе российских миротворцев

16 августа 2023, 05:42

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Активисты перекрыли дорогу к базе российского миротворческого контингента, обвинив российских военных в нарушении договоренностей трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и потребовав сопроводить участников марша к мосту через реку Хакари.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа активисты анонсировали марш к мосту через реку Хакари. Они подчеркнули, что акция носит мирный характер, и потребовали от миротворцев гарантий безопасности. Активисты обратились к российским миротворцам с вопросом, как планируется обеспечить безопасность участников марша. Миротворцы заявили, что обеспечение безопасности протестных акций в Нагорном Карабахе не входит в задачи российских военных. Активисты сочли ожидаемым отказ сопровождать марш.

Вечером 15 августа активисты Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора перекрыли движение по трассе у места дислокации российского миротворческого контингента в городе Иванян (азербайджанское название - Ходжалы). Проезд по трассе заблокирован для транспорта миротворцев в обе стороны. По словам одного из лидеров народного движения Артур Осипян заявил, что такое решение было принято в связи с отказом миротворцев сопровождать марш к мосту на реке Хакари, а также неисполнением обязательств в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, сообщает телеграм-канал ProArmenian.

Телеграм-канал Armenian Life опубликовал видео с места проведения акции. На одном из них Артур Осипян в мегафон обращается к командованию миротворческим контингентом. Он обвинил миротворцев в неисполнении обязательств по поддержанию мира в коридоре, а также в том, что миротворцы пустили в район Лачинского коридора "вооруженных азербайджанцев", тогда как карабахцы вынуждены безоружными пересекать коридор. "В цивилизованном мире должна обеспечиваться безопасность мирных акций", - заявил он, комментируя отказ миротворцев сопровождать участников марша.

По видео непонятно, сколько человек приехали к штабу российских миротворцев - помимо Осипяна и человека, который снимает видео, в кадр попали не более десятка человек. Еще на одном видео видно, как проезжая часть перекрыта автобусом.

Телеграм-канал также разместил две фотографии Осипяна, который стоит напротив въезда в штаб и держит плакаты с критикой в адрес руководства России.

Осипян призвал карабахцев присоединиться к акци. По его словам, участники акции будут находиться у штаба до тех пор, пока не получат ответы на свои вопросы. При этом он уточнил, что активисты не требуют вывода российского миротворческого контингента, пишет "Армения сегодня".

На сайте министерства обороны Российской Федерации комментариев по поводу акции по данным на 04.00 мск сегодня, 16 августа нет. В бюллетене за 15 августа отмечается, что миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня и провели патрулирование в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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