Дефицит топлива и воды осложнил санитарную ситуацию в Степанакерте

18 августа 2023, 06:05

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На фоне дефицита топлива и жаркой погоды в Степанакерте возникли проблемы с водоснабжением и вывозом мусора. Санитарную ситуацию власти назвали контролируемой, но жителям города отключения воды создали дополнительные трудности.

Как писал "Кавказский узел", жительницы Степанакерта с детьми собрались днем 16 августа на площади Возрождения и потребовали от властей Нагорного Карабаха донести до Совета Безопасности ООН их требование разблокировать Лачинский коридор. По словам горожан, людям приходится часами стоять в очередях за хлебом, а найти средства гигиены практически невозможно.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Мэрия Степанакерта из-за дефицита топлива вынужденно сократила объемы санитарных работ, вывоз мусора теперь осуществляется в два раза реже, чем до блокады. Блокада привела к кризису практически во всех сферах, городским властям приходится экономить и без того скудные ресурсы, отметил представитель администрации.

«Раньше мусор со всех точек вывозился ежедневно, а то два раза в день, а теперь из-за дефицита топлива график вывоза мусора сокращен более чем на 50%, мусоровозы используются поочередно. Чтобы уберечь столицу от очагов распространения заболеваний, организация «Саночистка» в первую очередь вывозит мусор из центральных густонаселенных кварталов Степанакерта, а с окраин - в зависимости от скопления мусора в мусорных баках. В этом вопросе они тесно сотрудничают с ответственными лицами сферы здравоохранения и стараются совместными усилиями держать ситуацию под контролем», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Степанакерта.

Места, отведенные для сбора мусора, после уборки дезинфицируются, поэтому «пока санитарная ситуация в Степанакерте управляема», отметили в Минздраве Нагорного Карабаха.

«Саночистка» вывозит мусор из центра Степанакерта регулярно, хотя и реже, чем до блокады, рассказала местная жительница Анжела Степанян. «До блокады ежедневно, каждое утро мусор вывозился, а теперь, видимо ждут, чтоб все баки наполнились. Так как погода жаркая, от мусора сразу идет плохой запах. Я видела, что место мусора дезинфицируется, но видимо надо больше порошка сыпать, чтобы запах не распространялся», - сказала женщина.

Житель Степанакерта Масис Айриян призывает соседей сократить количество выбрасываемого мусора и по возможности утилизировать отходы самостоятельно. «Я стараюсь не выбрасывать мусор. У меня частный дом, и я могу сортировать и утилизировать у себя во дворе. Пластик и бумагу складываю в сарае - выброшу, когда ситуация улучшится. Остальное сжигаю в печи или закапываю во дворе дома в специальной яме. Советую так же делать соседям, люди должны понимать, что от них тоже зависит, будет ли наш город чист как раньше. Надо быть аккуратнее во всем», - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одной проблемой для горожан стали перебои с водоснабжением. По информации «Водоканала», Степанакерт сейчас получает в три раза меньше воды, чем необходимо: к такой ситуации привели жаркая погода, испарение воды в реках, веерные отключения электроэнергии и острая нехватка топлива.

«Часть кварталов получают воду по графику, в некоторых кварталах водоснабжение отключается сутками. До блокады работали насосные станции, использовались дизельные генераторы, но сейчас топлива нет и подача воды затрудняется. Кроме того, из-за отсутствия топлива мы не можем организовать подвоз воды в те кварталы, где вода полностью отсутствует. Единственное, что мы смогли организовать – это установка больших баков с водой перед зданиями во всех кварталах, лишенных водоснабжения. Когда вода в баке заканчивается, нам звонят жители и мы отвозим воду», - рассказал сотрудник «Водоканала» корреспонденту "Кавказского узла".

Лунара Григорян, чей дом уже несколько дней лишен водоснабжения, вынуждена ходить за водой к фонтану в соседний квартал. По словам женщины, в ее дворе установлен бак, но рядом живут несколько многодетных семей, и ей «совестно брать оттуда воду, когда малым детям нужнее». Из-за отсутствия воды она переехала к дочери.

«Я беру воду только чтоб попить и чтобы одно дерево полить – память от родителей, не хочу, чтобы оно засохло. В основном живу у дочери, им дают воду по графику, утром на несколько часов. Домой прихожу на час или два, чтобы дерево полить. Надеюсь, что со временем, когда жара спадет, проблема решится. Хотя, если блокада затянется, наверное уже во всем будет проблема – холод, голод, истощение. Так жить нельзя, необходимо что-то делать», - посетовала женщина.

Мать троих детей Гоар Григорян призналась, что экономить воду не удается. «Водоканал призывает экономно использовать воду и запастись терпением, пока температура немного понизится. Но как экономить воду, если жара и детей надо купать каждый день? Стирка детский вещей каждый день, уборка квартиры, с маленькими детьми по-другому не получается. В прошлом году хоть машинами привозили воду, даже миротворцы часто пригоняли водовозы, но в этом году нет такого, только баки установили. Трудно нам без воды, еды тоже не хватает, дети начинают болеть. Проблемы растут, и не видно, что они разрешатся. Я очень переживаю за детей», - поделилась многодетная мать.

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