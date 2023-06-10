Кадыров смягчил риторику в отношении Пригожина

10 июня 2023, 21:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Чечни на следующий день после резкой критики в адрес Евгения Пригожина за неуместные параллели похвалил его за публикацию с поддержкой бойцов 58-й армии, призвав "оставить собственные амбиции" и сплотиться вокруг Путина.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов. В тот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не знает о планах расположения чеченских частей. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в видеообращении к Пригожину предложил назвать дату и место для встречи, на которой Делимханов лично даст ответы о деятельности подразделений "Ахмат". С аналогичным заявлением выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который подчеркнул, что Пригожину и не положено знать о планируемых местах расположения чеченских подразделений.

3 июня Пригожин заявил, что конфликт с представителями властей Чечни решено "спустить на тормозах" по договоренности с Рамзаном Кадыровым. При этом свой отказ от личных встреч с кадыровцами Пригожин объяснил нежеланием повторить судьбу убитого после конфликта с Кадыровым Сулима Ямадаева. Кадыров выждал долгую паузу, прежде чем публично ответить Пригожину, но 9 июня подтвердил, что поговорил с Пригожиным "по-мужски", договорившись не критиковать друг друга, чеченские части и ЧВК "Вагнер". Однако главу Чечни возмутило, что Пригожин первым сообщил о примирении и преподнес это "в стиле 90-х", напомнив о гибели Сулима Ямадаева.

"Кавказский узел" писал, что бывший командир чеченского батальона "Восток" Сулим Ямадаев после конфликта с Рамзаном Кадыровым уехал в ОАЭ, где был убит в 2009 году. В апреле 2009 года начальник полиции столицы ОАЭ назвал Адама Делимханова в числе четырех подозреваемых в причастности к убийству Ямадаева. По словам начальника полиции, один из задержанных подозреваемых заявил, что оружие для убийства - позолоченный пистолет - ему передал охранник Делимханова. Делимханов был объявлен Интерполом в международный розыск. В январе 2012 года стало известно, что полиция Дубая отозвала ордер на международный розыск Адама Делимханова, а информация о нем была удалена из соответствующих баз данных Интерпола.

Рамзан Кадыров сегодня вновь упомянул о Евгении Пригожине, написав в своем телеграм-канале, что "с удовлетворением прочитал" заявление Пригожина от 9 июня, в котором тот поздравил бойцов российской армии с успехами на Запорожском направлении. При этом Кадыров подчеркнул, что на Запорожском направлении находятся в том числе и более 6000 чеченских бойцов. "Вот так нужно поддерживать боевое товарищество", - прокомментировал поздравление Пригожина Кадыров.

При этом глава Чечни озвучил призыв "оставить собственные амбиции" и сплотиться вокруг Путина. "Нам всем нужно оставить собственные амбиции, сплотиться вокруг нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, работать ради общих целей и всячески поддерживать наших солдат", - заявил Кадыров.

Между тем в заявлении Пригожина от 9 июня, на которое отреагировал сегодня Кадыров, не упоминается какое-либо из чеченских подразделений. Основатель ЧВК "Вагнер" в своем Telegram-канале "Кепка Пригожина" поздравил с успехами "58-ю армию, артиллеристов и мотострелков".

Ранее Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин неоднократно демонстрировали солидарность, оппонируя Министерству обороны России. После начала военной операции на Украине глава Чечни жестко критиковал Минобороны, однако позднее стал выступать с поддержкой действий этого ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.