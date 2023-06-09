Карабахский активист пригрозил новыми акциями протеста

09 июня 2023, 07:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист из Степанакерта Анастас Исраелян, проводивший пикет против политики властей Армении, предупредил о готовности к новым протестным акциям в случае попыток передать Карабах Азербайджану.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая председатель общественной организации "Возрождающийся Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) Анастас Исраелян начал круглосуточный пикет в центре Степанакерта с требованием не допустить признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана и призывом ко всем армянам объединиться.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Анастас Исраелян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что еще 2 июня прекратил круглосуточную акцию, поскольку считает, что промежуточная цель акции достигнута. "Мой личный протест и призывы к армянам общими усилиями не допустить подписания любого антиармянского договора относительно будущего Арцаха внесли свою лепту в то, что на полях проходившего в Кишинёве саммита Европейского политического сообщества не был подписан какой-либо документ, противоречащий интересам Арцаха и армянского народа в целом", - рассказал он.

Активист добавил, что будет и далее внимательно следить за ситуацией и при необходимости инициировать акции против принятия "антиармянских документов". "Пашинян не имеет права делать заявления и подписывать какой-либо документ от имени народа Арцаха! Арцах никогда не был и не будет частью Азербайджана!" - заявил Исраелян.

Ранее Никол Пашинян неоднократно заявлял, что без учета мнения карабахцев не имеет права принимать решение, пояснил Исраелян. "Между тем, Пашинян кидает нас под власть [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, позволяя ему осуществить геноцид "по его же законам". А Алиев под видом внедрения тех или иных мер в Арцахе подвергнет арцахский народ этнической чистке", - поделился опасениями активист.

Исраелян весь период проведения своей акции находился на площади, но в основном один, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Аршалуйс Нагдалян. "Я часто прохожу через площадь. Иногда к нему подходили его знакомые, разговаривали, что-то обсуждали, но нельзя сказать, что акция получила поддержку общественности. Не было никакого резонанса", - рассказала женщина.

По ее мнению, сыграл роль тот факт, что Исраелян приехал в Степанакерт недавно и не каждый его знает.

26 мая президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указы об ограничении свободы собраний и свободы выражения мнений в условиях военного положения.

В заявлении Арутюняна были указаны причины, по которым вводятся ограничения, но с другой стороны, в условиях "гиперцентрализации власти" у жителей Нагорного Карабаха нет иного способа выражать мнение, кроме массовых акций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" аналитик Давид Карабекян.

По его словам, это подтверждается и заявлениями президента, сделанными на первых после перемирия в ноябре 2020 года встречах с активистами. Тогда Арутюнян заявлял, что власть внимательно мониторит реакцию общества и идеи общественных организаций или политических партий и движений.

Кроме того, по словам Карабекяна, сама власть и формально оппозиционные, а в реальности, провластные силы не могут обойтись без таких акций и выражения на них своего мнения. "Население Арцаха живет в условиях чрезвычайного положения с августа 1992 года, и если строго следовать букве закона, то за все это время у нас не должно было быть ни выборов, ни референдумов, ни акций. Но этого не произошло", - сказал Карабекян.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.