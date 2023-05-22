Ереван повторно пожаловался в Гаагу на азербайджанский КПП

22 мая 2023, 14:36

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Армения во второй раз после установки азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан не мешать свободному проезду по этой дороге.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой азербайджанского КПП на мосту Хакари. "Данный шаг Азербайджана является нарушением решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, и это Армения подчеркнула в письме в Гаагу", - пояснил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Решение было принято по обращению Армении, которая 29 декабря 2022 года попросила суд применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Однако коридор остался перекрытым.

Армения во второй раз обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой КПП на дороге, соединяющей Армению с Карабахом, сообщил представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

"После установки КПП на дороге Армения - Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") - Армения мы во второй раз обратились в Международный суд ООН. Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску", - привело в ночь на 22 мая слова Киракосяна ТАСС.

По словам Егише Киракосяна, Армения потребовала дополнить решение от 22 февраля, зафиксировав "факт установления незаконного азербайджанского КПП в Лачинском коридоре" и обязав Азербайджан "нигде не препятствовать свободному передвижению" людей, автомобилей и грузов в обоих направлениях, пишет "Новости-Армения".

"Мы представили факты о том, что Азербайджан, регулярно игнорирует, нарушает или пытается постоянно манипулировать примененным судом решением от 22 февраля 2023 года, и потребовали дополнить (решение) новой мерой", - приводит издание слова Киракосяна.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор.

28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

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