Срок действия продовольственных талонов продлен в Нагорном Карабахе

22 мая 2023, 01:44

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Из-за дефицита продуктов многие жители Нагорного Карабаха не смогли реализовать свои продовольственные талоны, власти приняли решение продлить срок их действия. Анонсировано также продление программы в июне. На рынках появились местные овощи и фрукты, но местные жители, оставшиеся без работы из-за блокады, не могут позволить себе купить их.

Как писал "Кавказский узел", после установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 11 мая девять пациентов в критическом состоянии были перевезены в Армению в сопровождении российских миротворцев. Такой же рейс состоялся 16 мая. 18 мая Международный комитет Красного Креста возобновил доставку гуманитарных грузов по Лачинскому коридору, доставив в Нагорный Карабах лекарства и медицинские изделия.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, азербайджанские активисты приостановили акцию. После этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики.

Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сообщило 21 мая, что «из-за блокады 1 310 граждан были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах (Нагорный Карабах) медучреждениях».

«До сегодняшнего дня при посредничестве Международного комитета Красного Креста из Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армению были перевезены 394 пациента для получения соответствующего лечения. А в последние дни посредством российских миротворцев было перевезено 20 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, еще 25 больных нуждаются в срочной», - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что благодаря возобновлению доставки медикаментов миссией Красного Креста удалось частично пополнить дефицит лекарств первой необходимости в аптеках и частично возобновить плановые осмотры больных. «С 29 апреля Международный комитет Красного Креста прекратил перевод больных из Арцаха (Нагорного Карабаха) в медицинские учреждения Армении, а также поставку медикаментов в Арцах (Нагорный Карабах). По этой причине удовлетворенность лекарствами в стационарном отделении медицинских учреждений достигала около 50 процентов, а в амбулаторном отделении - около 30 процентов. Однако благодаря восстановлению поставок лекарств в последние дни проблема была временно решена, теперь можно возобновить и плановые вмешательства. С 22 мая во всех медицинских учреждениях, находящихся в ведении министерства, будут частично возобновлены все плановые обследования и вмешательства в связи с ввозом необходимых лекарственных средств и предметов медицинского назначения со стороны Международный комитет Красного Креста», - сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что многие граждане жаловались, что не смогли реализовать свои талоны из-за дефицита продуктов". "Учитывая, что многие граждане не успели реализовать свои талоны, то правительство приняла решение продлить их сроки. Кроме того, талонная система будет продолжена в июне, однако уточняются сроки», - сообщил он.

В Комитете по управлению государственными инспекциями Нагорного Карабаха сообщили, что «процесс выдачи новых талонов еще не начался по техническим причинам, однако граждане могут получить талоны на ряд широко потребляемых продуктов, в частности подсолнечное масло и сахар, обратившись в Комитет по управлению государственными инспекциями».

«Что касается использования талонов с истекшим сроком действия, граждане все еще могут использовать свои талоны независимо от даты истечения срока их действия до тех пор, пока не будут выданы новые талоны», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник комитета, добавив, что «срок действия талонов истек 10 мая, но продлен до выдачи новых талонов в июне».

В Информационном штабе Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что «с самого начала блокады резко сократился, а затем и вовсе исчез ряд продуктов питания».

«Учитывая нехватку продовольствия, в Арцахе (Нагорном Карабахе) с 20 января действует специальная талонная система, в рамках которой в ограниченном объеме продаются макароны, гречка, рис, сахар, масло, фрукты, овощи, яйца, а также непродовольственные товары - стиральный порошок. По сей день есть дефицит всех видов овощей и фруктов, поскольку они импортировались из Армении. В последнее время на рынке начали появляться в небольшом количестве овощи, выращенные местными фермерами», - отметил сотрудник Инфоштаба.

По его словам, «надзор за ценами на товары на рынке ведет Госкомиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции.

Он напомнил, что «во время блокады Азербайджан в общей сложности 93 дней подряд полностью или частично прерывал подачу газа из Армении в Арцах (Нагорный Карабах), а электроснабжение полностью нарушено уже более 130 дней подряд, что привело к ежедневным веерным и дополнительным аварийным отключениям и приостановлению или сокращению деятельности многочисленных учреждений и предприятий».

В компании "Арцахэнерго" отметили, что веерное отключение электричества продолжается из-за дефицита электроэнергии, отключений света за неуплату за прошедший месяц кому-либо из абонентов не было. Сотрудник компании также отметил, что «так как погода стала теплее, население не использует электричество в большом объеме как зимой». «Веерное отключение проводится три раза по часу в течение дня», - добавил он.

Жители Нагорного Карабаха рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, как столь длительное время они выживают в тяжелых условиях.

Сурен Григорян из Степанакерта возмущен реакцией мирового сообщества на блокаду Нагорного Карабаха. «Блокада Нагорного Карабаха - это первая блокада на земном шаре после блокады Ленинграда. Я уверен, что при желании мир может найти рычаги, чтобы прекратить ее», - сказал он.

Он добавил, что «с каждым месяцем блокада становится все сложнее, так как люди потеряли стабильный доход, из-за дефицита топлива не имеют возможности передвигаться внутри республики, а подорожание продуктов питания делает невозможным подготовку к следующей зиме».

Житель Степанакерта, ставшим безработным из-за блокады, Вилен Бегларян рассказал, что «хотя и наступили теплые дни, пережить блокаду становиться все тяжелее».

«Сейчас мы не переживаем за отопление, но понимаем, что необходимо подумать о следующей зиме, потому что есть риск, что и электричества не будет. Необходимо запастись дровами, печами. На все это необходимы деньги, которые у людей уже нет, так как учреждения, предприятия, компании закрыты, нет работы и нет зарплаты, а сбережения заканчиваются. Строительная компания, в которой я работал, закрылась, продукты, которые время от времени появляются на рынке, в несколько раз дороже, чем было в прошлый сезон, а возможности начать какое-то свое дело в условиях блокады невозможно», - отметил мужчина.

Он рассказал, что его семья из шести человек последние два месяца живет на пенсии его престарелых родителей.

Гагик Петросян из Мартакерта заметил, что с наступлением поздней весны на рынке начали появляться местные овощи.

«По-прежнему реализовать талоны на овощи и фрукты для многих проблематично, так как дефицит ощущается. Кроме того, цены достаточно высоки для оставшихся без работы, а это в основном частный сектор. Хотя значительной части населения, может быть выгодно покупать дорогие фрукты и овощи без талонов и без очереди, чем терять время на очереди с талонами и незначительно дешевле. Я, предпочитаю пока покупать по талонам, так как экономлю финансы, так как непонятно, сколько продлиться блокада и что с нами вообще будет», - сказал он.

«Я получила все талоны, но, так как у меня семья немногочисленная, часть талонов я отдала многодетной семье - на сахар, подсолнечное масло и стиральный порошок. Остальные талоны я реализовала, а вот несколько талонов на овощи остались еще, так как эти овощи появляются иногда в свободной продаже, и я покупаю, не задумываясь про талоны. Из фруктов есть только яблоки, но я надеялась, что в продаже появятся бананы или еще что-то кроме яблок. Но так и не встретила нужных мне фруктов, поэтому талоны остались», - рассказала Наира Саркисян.

«Я не замечала дефицита на продукты по талонам в магазинах – сахар, рис, макароны, яйца, масло продают без очереди. Много других продуктов питания тоже появляются в продаже. Но вот овощи и фрукты по-прежнему были в дефиците в апреле и в начале мая. После 10 мая ситуация с овощами немного наладилась. Но вот с фруктами пока дефицит и не такое разнообразие - только яблоки и местная черешня», - рассказала жительница Степанакерте Нуне Григорян. Она отметила, что «с некоторых пор на рынке начали появляться местные свежие фрукты и овощи, возможно поэтому люди не очень надеются на талоны».

Инга Саргсян заметила, что «в этом месяце продажа продуктов была более организованной». «Хотя дефицит в апреле и в начале мая на овощи и фрукты чувствовалось, но власти пытались как-то организовать их продажу. Например, они начали присылать машины по госучреждениям, чтобы люди могли купить овощи и фрукты. Еще на рынке появляется местная продукция – я недавно купила кабачки и клубнику. С наступлением лета нехватка продуктов не так стоит остро, как зимой», - сказала женщина.

Она добавила, что ее «беспокоит, что нет газа, электричество отключают периодически, что создает неудобства в повседневной жизни, особенно для семей, где есть маленькие дети и престарелые люди».

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