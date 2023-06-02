Аналитики в Баку и Ереване поспорили о ключевом вопросе мирного процесса

02 июня 2023, 05:41

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Гарантии безопасности и соблюдения прав карабахских армян западные посредники видят одним из важнейших вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, возможность ввести в регион международные силы непублично обсуждается на встречах, считают Андриас Гукасян и Наира Айрумян. В заявлениях Евросоюза и США по итогам встреч не упоминается Карабах, Баку проводит идею реинтеграции региона на своих условиях и пресекает попытки внешнего вмешательства, уверены Тогрул Джуварлы и Шахин Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Кишиневе 1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Председатель Евросоюза Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. Пятисторонняя встреча с участием Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца состоялась на полях саммита Европейского политического сообщества.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Состоявшаяся в Кишиневе встреча лидеров Армении и Азербайджана изначально не обещала прорывных решений, однако она продемонстрировала готовность и желание сторон идти по пути мирного урегулирования при посредничестве Евросоюза и Запада в целом, считает член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Он отметил, что сразу после полемики на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая Пашинян и Алиев встретились при участии Путина, но эта встреча "продолжалась всего 20 минут и завершилась без принятия какого-либо документа и даже заявления". Последовавшие за этим военный инцидент на границе, требование Алиева о роспуске действующих в Степанакерте структур власти и реакция Еревана поставили под вопрос запланированную встречу в Кишиневе, "однако стороны встретились и подтвердили готовность идти дальше".

«При посредничестве Шарля Мишеля лидеры Азербайджана и Армении встречались немногим более двух недель назад и за этот период вряд ли стороны могли серьезно продвинуться к мирному договору. С другой стороны, эта встреча не специально организовывалась для переговорах между Азербайджаном и Арменией, а была приурочена к саммиту Европейского политического сообщества. Есть и определенный символизм – демонстрация расширения влияния Евросоюза и на пространство, которое традиционно считалось сферой жизненных интересов России. Присутствие на встрече Макрона и Щольца особо подчеркивает это», - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик полагает, что более предметно план мирного договора будет обсуждаться 21 июля в Брюсселе. «В Кишиневе же, судя по словам Мишеля, стороны констатировали приоритетные темы урегулирования - открытие коммуникаций, безопасность и права, делимитация границ», - пояснил он.

При этом Джуварлы отметил, что в опубликованном на сайте Европейского политического сообщества заявлении Шарля Мишеля об итогах встречи, тема "безопасность и права" упомянута в общем и целом, а "Карабах" или "Нагорный Карабах" не упоминаются вовсе.

«На мой взгляд, все международные игроки, вовлеченные в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, уже приняли бесспорность принадлежности Карабаха Азербайджану. Россия, фактически не возражая против установки Азербайджаном пограничного пункта «Лачин», показала, что она, как посредник, не имеет в этом вопросе претензий к Азербайджану. Евросоюз, еще в заявлении Мишеля по итогам встречи 14 мая, приветствовал признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга в рамках границ двух республик на момент распада СССР, когда Нагорный Карабах был частью Азербайджанской ССР, а вопрос о правах и безопасности карабахских армян ЕС относит к вертикальному диалогу между Баку и Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"). Представитель госдепа США (Мэттью) Миллер в заявлении 31 мая приветствовал готовность Алиева предоставить амнистию карабахским армянам, занимающим должности в органах власти <непризнанной республики>, в случае роспуска этих структур», - сказал Джуварлы.

Говоря о соперничестве между Россией и коллективным Западом в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, политолог отметил, что Запад стремится к окончательному разрешению проблемы, тогда как Москва стремится законсервировать конфликт, чтобы сохранить рычаги воздействия на Ереван и Баку, продлив пребывание в регионе своих миротворческих войск. Риски военной эскалации после кишиневской встречи Джуварлы считает умеренными, отмечая, что дипломатические позиции Баку сейчас достаточно сильны. «Даже Франция, традиционный союзник Армении, в последнее время демонстрирует подчеркнутый нейтралитет», - добавил он.

Кишиневская встреча обозначила готовность сторон идти к мирному договору по намеченному в Брюсселе процессу урегулирования, несмотря на сохраняющиеся противоречия по ключевым вопросам, полагает редактор агентства Turan Шахин Гаджиев.

«Самым главным из противоречий является требование Армении создать международный механизм обсуждения гарантий безопасности и прав армянам Карабаха, что отвергается Баку. Азербайджан считает вопрос реинтеграции карабахских армян своим суверенным правом и не приемлет какого-либо вмешательства», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Участие в переговорах Эммануэля Макрона и Олафа Шольца он связывает с "новыми идеями для достижения мира", которые руководители Франции и Германии могли выдвинуть на основе уже согласованных позиций. Гаджиев полагает, что заинтересованность Армении в подписании мирного договора могла бы усилить экономическая помощь в виде финансовой поддержки процессов регионального сотрудничества.

Аналитик отметил, что Москва сохраняет вовлеченность в процесс: на 2 июня в Москве запланирована встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ для обсуждения вопросов разблокировки транспортных коммуникаций. Речь пойдет, в том числе, о проекте транспортного коридора в Нахичевань, который в Азербайджане называют «Зангезурским коридором», указал Гаджиев. От результатов московской встречи, по его мнению, во многом будет зависеть вероятность военной эскалации: в условиях безрезультативности переговоров риск такого развития событий всегда возрастает.

Обеспечение безопасности карабахских армян является принципиальным для Запада условием заключения мира, поскольку применение силы противоречит международному праву и заявления о спецоперации мировым сообществом не поощряются, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

«Требование о выводе российских войск и размещении международных миротворческих сил в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")– военная гарантия безопасности. Могут быть предоставлены и политические гарантии, если Россия применит экономическое давление против Армении и Азербайджана. Несмотря на агрессивную риторику азербайджанского президента, Запад продолжает политику по урегулированию конфликта, как он это себе представляет. Запад ставит перед сторонами жесткие условия, в частности, это требование вывода пограничных войск из Армении, вывод войск из Арцаха», - сказал он.

Политолог отметил, что Армения и Азербайджан не могут отказаться от переговоров под эгидой Евросоюза и при поддержке США, однако пока в состоянии сопротивляться условиям Запада и "тянуть время в надежде на фундаментальные геополитические изменения". Вместе с тем сторонам становится все сложнее соблюдать геополитический баланс, считает Гукасян.

«С одной стороны, стороны ведут переговоры с лидерами ведущих держав – Францией, Германией и США, а с другой стороны, оглядываться на Москву и Анкару, учитывают интересы иных региональных акторов, в частности, Ирана», - пояснил политолог.

Встречи в западных столицах вызывают ревность у России, которая пытается защищать свои интересы в регионе как может, добавил он. Армения, по словам Гукасяна, могла бы заручиться поддержкой Запада, однако для этого необходимы решительные изменения: в частности, выход из ОДКБ и диверсификация системы безопасности в сотрудничестве с Евросоюзом. «Но для такого шага в Армении нет ни интеллектуальных, ни моральных, ни политических ресурсов», - заключил он.

Гарантии безопасности для карабахских армян - один из ключевых вопросов в переговорах, западное сообщество настаивает на обеспечении прав жителей Нагорного Карабаха и оказывает давление на азербайджанского президента, считает политобозреватель Наира Айрумян.

«Заявление Алиева о готовности провести спецоперацию связаны с попыткой повысить ставки, чтобы было с чего отступать. Условия, которые выдвигает Алиев для достижения соглашения, неприемлемы для Запада, а сам Алиев не готов отказаться от максималистских требований – полного поражения Армении», - заявила она «Кавказскому узлу».

Правящая элита Армении, по ее мнению, готова на любые уступки. «Пашинян готов отдать все, а Алиев – взять, но у них не получается «оформить договор», - следовательно, для этого есть препятствия. Есть «красная линия», которая не зафиксирована в документах, но с которой должны согласовываться условия будущего порядка в регионе. И чтобы этот порядок был установлен, Алиеву необходимо отступить от своих максималистских позиций», - пояснила Айрумян.

Запад готов на ввод в Нагорных Карабах международных сил, поскольку стремится не допустить восстановления бывшей Советской империи в каком-либо виде, полагает политобозреватель. «Для этого ключевым является если не вывод российского контингента из Арцаха, то параллельный ввод международных сил, что вполне реализуемо технически и может быть согласовано с российской стороной. Россия потеряла монополию урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, из рычагов воздействия остаются ее военное присутствие в Армении и военный контингент в Арцахе. И логика развития событий сводится к тому, что если военное присутствие и не будет минимизировано, то появится альтернатива, в частности, военное присутствие Франции или ООН», - отметила Айрумян.

Она предположила, что вопрос военного присутствия обговаривается на встречах в западных столицах, и именно поэтому, на ее взгляд, после каждой такой встречи Пашинян и Алиев встречаются в Москве.

«Россия вызывает обоих на ковер и прочерчивает линии, которых Армения и Азербайджан должны придерживаться в формате западного урегулирования, угрожая эскалацией, если какая-то из сторон их перейдет. Россия ревностно относится к встречам в западных столицах. Это особо очевидно в контексте глобальных процессов, где конкуренция между Россией и Западом играет ключевую роль», - заключила Наира Айрумян.

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