Армянские активисты объявили о борьбе за право Карабаха на самоопределение

24 мая 2023, 09:00

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Активисты в Армении анонсировали создание движения для подготовки к референдуму о криминализации отказа от права Нагорного Карабаха на самоопределение. Начат сбор подписей за соответствующий законопроект, отметил член движения "Единение" Аветик Чалабян.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты карабахского парламента назвали неприемлемым заявление Пашиняна, заявив, что население Нагорного Карабаха "не откажется от борьбы".

Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Инициативная группа «Свободный Арцах – глас армян» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") начала сбор подписей за поправки в законодательство, которыми предусмотрено "суровое наказание" за отказ от права Нагорного Карабаха на самоопределение, заявил 23 мая член движения «Единение» Аветик Чалабян.

Он пояснил, что это поэтапный процесс, на первом этапе активисты хотят собрать 50 тысяч подписей, что позволит внести законопроект в парламент Армении. "Если парламент этот законопроект не примет, то мы пойдем по пути принуждения проведения референдума", – приводит слова Чалабяна News.am. 1

По словам Чалабяна, в Декларации о независимости Армении одной из целей указано воссоединение Армении и Нагорного Карабаха.

Декларация о независимости Армении основана на совместном постановлении Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

"Пашинян же в нарушение закона взял на себя единолично полномочия объявить Нагорный Карабах частью Азербайджана, отказался от Нагорного Карабаха", - процитировало активиста издание.

Армянские активисты 23 мая анонсировали создание движения «Свободный Арцах – Армянский референдум», которое займется подготовкой к референдуму о криминализации отказа от права Нагорного Карабаха на самоопределение, пишет Armenia Today.

Инициаторы создания движения - Аветик Чалабян, юрист Арам Орбелян, историк Менуа Согомонян, предводитель Тавушской епархии Баграт Галстанян и актер Грант Тохатян, информирует издание.

Напомним, 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Лидеры Армении и Азербайджана договорились признать территориальную целостность своих стран в границах республик на момент распада СССР, заявил Шарль Мишель после встречи. "Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", - сказал он.

Еще до встречи в Брюсселе Пашинян заявлял, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. "Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения", - заявил он, выступая в парламенте 18 апреля.

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