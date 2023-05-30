Ультиматум Алиева вынудил Варданяна идти на открытый конфликт с Пашиняном

30 мая 2023, 10:41

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На фоне угроз президента Азербайджана Ильхама Алиева провести спецоперацию в Нагорном Карабахе власти Армении должны прекратить демагогию о диалоге с Баку о правах и безопасности карабахских армян, заявил бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 мая президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что парламент непризнанной республики должен быть распущен, президент должен сдаться, все министры, депутаты должны оставить свои посты, только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии. В противном случае, заявил Алиев, Азербайджан готов восстановить законность силой.

Заявление Алиева о том, что Азербайджан проведет спецоперацию в отношении Нагорного Карабаха, если он не будет подчиняться азербайджанскому законодательству, говорит о том, что власти Азербайджана стремятся вытеснить из Нагорного Карабаха армянское население, считает бывший госминистр Рубен Варданян.

"Но какова позиция официального Еревана? Продолжать демагогию о якобы возможной защите прав арцахцев в составе Азербайджана уже невозможно. Нас хотят уничтожить или сделать рабами. Модель Алиева – унизительная жизнь с петлей на шее и под дулом пистолета", – написал Варданян 29 мая в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. В ответ на это депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали его заявление неприемлемым. Жители региона "не откажутся от борьбы", подчеркнули они.

"Мы никогда не согласимся с этим. Мы будем бороться до последнего. Последняя черта пройдена: ты либо встаешь на защиту Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), либо против всего армянского народа", – добавил Варданян.

В интервью изданию News.am Варданян подчеркнул, что власти Армении должны принимать решение о принадлежности Нагорного Карабаха вместе с жителями республики.

"Нужно спросить народ. Это не имеет права решать один человек или одна партия. Мы переживаем серьезный национальный кризис, во время которого говорится, что по части 120 тысяч армян, живущих в Арцахе, ничего не могут сделать. Звучит заявление, что нет разницы между армянами Джавахка, Глендейла и армянами, живущими в других местах. Это неприемлемый подход. Уже всем понятно, что это не просто политический вопрос или вопрос власти", – заявил Вардянан.

Напомним, после заявления Алиева Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке в зоне конфликта, а также обвинило Степанакерт в строительстве фортификационных сооружений, которое ведется под видом сельхозработ.

Требование Ильхама Алиева незаконно, заявила пресс-секретарь президента непризнанной республики.

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