Житель Степанакерта начал круглосуточную акцию протеста после заявления Пашиняна

23 мая 2023, 21:11

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Председатель общественной организации "Возрождающийся Арцах" Анастас Исраелян вышел на пикет в центре Степанакерта с требованием не допустить признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана и призвал всех армян объединиться.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана при условии, что Баку наладит со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян. Депутаты парламента Нагорного Карабаха назвали неприемлемым заявление Никола Пашиняна, заверив, что население региона "не откажется от борьбы".

Пашинян впервые публично признал Карабах частью Азербайджана по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе 14 мая. "Лидеры (Армении и Азербайджана) подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", заявил глава Евросовета Шарль Мишель после встречи. Отметим, еще до встречи в Брюсселе Пашинян заявлял, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. "Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения", - заявил он, выступая в парламенте страны 18 апреля.

Председатель общественной организации "Возрождающийся Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", житель Степанакерта Анастас Исраелян сегодня начал сидячий круглосуточный пикет против заявления Никола Пашиняна. Он призвал армян не допустить подписания любого документа, касающегося будущего Нагорного Карабаха.

Пикет проходит на центральной площади Возрождения в Степанакерте. Исраелян проводит акцию с плакатами "Вставай, Арцах", "Арцах никогда не будет в составе Азербайджана", "Нет мирному договору, ведущему к геноциду", передает корреспондент Кавказского узла" с места событий.

"Пикет против заявления Никола Пашиняна, и в надежде, что армянский народ в Арцахе, Армении и диаспоре, объединится и не допустит, чтоб Пашинян подписал так называемый мирный договор", - сказал Исраелян корреспонденту "Кавказского узла".

О начале пикета Исраелян объявил на своей странице в Facebook*. "Пошёл обратный отсчет жизни армянского Арцаха. Пашинян даже обозначил ориентировочную дату подписания смертного приговора всем нам - 1 июня этого года.У нас осталась неделя и мы должны успеть", - отметил он. Он призвал руководство, духовенство, предпринимателей, общественных лидеров Нагорного Карабаха объявить, что Пашинян предал интересы нации. Также, по его мнению, необходимо провести общенациональный митинг в ходе которого принять решение "о немедленном вооружении всего населения и формировании добровольческих соединений". "И начать активную политическую борьбу за свержение режима Пашиняна", - заявил Исраелян в соцсети.

Армянонаселенный Нагорный Карабах провозгласил свою независимость в сентябре 1991 года. Армения за более чем 30 лет не признала его суверенным государством, хотя инициатива по признанию появилась в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

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