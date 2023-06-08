Суд отклонил ходатайства защиты Александра Ноздринова

08 июня 2023, 22:25

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Суд по делу кубанского журналиста Александра Ноздринова, обвиняемого в дискредитации армии, отказал защите в ходатайствах об отводе судьи и об исследовании сообщения Минобороны России, которое, по версии обвинения, опровергло данные Ноздринова.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о дискредитации армии. Преследование Ноздринова связано с его гражданской позицией, считают его близкие. 4 мая стало известно, что защита представила суду доказательства его невиновности. Близкие Ноздринова пожаловались на предвзятость суда. Адвокат сообщила, что 25 мая суд исследовал вещественные доказательства, не имеющие отношения к обвинению в дискредитации армии, в том числе разбитые телефоны и носители с семейной информацией.

На сегодняшнем заседании по делу кубанского блогера Александра Ноздринова суд в основном отклонял ходатайства защиты, рассказала адвокат Наталья Воливач. "Ноздринова обвиняли в распространении фейковой информации, и следователь заявлял, что эта информация была официально опровергнута во время брифингов Минобороны России. Имеются записи брифингов – там такой информации нет. Мы требовали приобщить эту информацию к делу - получили отказ на ходатайство. Просили провести судебную экспертизу – взглянуть на сайт Минобороны, отказали. Требовали вызвать в суд руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова – также отказали. В общем, все заседание прошло в ходатайствах, перемежавшихся требованиями об отводе судьи, которые также отвергались", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, суд не дал оценки вещественным доказательствам, представленным на заседании 25 мая. "Это дается в приговоре. Зато выразил недовольство вместе с обвинением, что мы долго исследуем вещественные доказательства", - подчеркнула адвокат. Следующее заседание пройдет в 9.00 мск 9 июня, сообщила Воливач.



Адвокат также отметила, что супругу подсудимого Екатерину Ноздринову продолжают не пускать в зал заседания. "Ее удалили по формальной причине – когда судья к ней обратился, она не встала надлежащим, по мнению суда, образом, т.е. не вскочила в течении полусекунды. После этого ее удалили с формулировкой "за неоднократное нарушение порядка", - сообщила Воливач.

Екатерина Ноздринова подтвердила, что по-прежнему не пускают на заседания суда. "В здание пускают, а в зал – нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

17 мая стало известно, что силовики провели обыск у Екатерины Ноздриновой в рамках дела по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Дело было возбуждено после того, как она стала защищать мужа в суде и не смогла выплачивать кредиты, которые ей пришлось взять после ареста Александра Ноздринова. Силовики после обыска забрали сломанный компьютер и неработающий телефон, рассказала Екатерина Ноздринова и сочла уголовное дело местью за поддержку мужа.

Она ознакомилась с возбужденным против нее делом и обвинительным заключением. "В этих двух томах дела есть заявление участкового, что состава преступления нет. Но прокурор по делу Александра вмешался и сказал, что надо возбуждать уголовное дело, и даже написал начальнику УВД Новокубанского района, что нужно следить за этим делом", - сообщила она.



Друзья и знакомые почти не поддерживают ее и Александра, отметила Екатерина. "На заседания суда ходит только блогер

Дмитрий Бубенко. Из остальных – никто не общается, все как-то отдалились", - заявила она.

Напомним, 14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу адвокатами Ноздринова. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск, Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

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