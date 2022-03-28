Силовики провели обыски у троих кубанских активистов

28 марта 2022, 09:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыски провели силовики в Новокубанске и Армавире у блогера Дмитрия Бубенко, журналиста Александра Ноздринова и одного из местных активистов по делу о распространении фейков про российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Краснодарского края регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине. Также в регионе периодически заводятся дела по статье о дискредитации вооруженных сил России и о распространении фейков про военных. Так 26 марта стало известно, что житель Кубани Максим Оверин был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква "Z".

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В рамках дела о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России (статья 207.3 УК РФ), силовики провели обыски в Новокубанске и Армавире у блогера Дмитрия Бубенко, журналиста Александра Ноздринова и активиста Игоря, (фамилия не указана), информировало вечером 27 марта "ОВД-Инфо"*.

По словам блогера Дмитрия Бубенко, силовики вели себя грубо. "Не успел подойти к двери, ее взламывают и в квартиру вламываются 12 человек. Провели очень жесткий обыск, сломали унитаз. Я предложил добровольно выдать все носители информации – флешки и гаджеты, но силовики все равно перевернули все вещи вверх дном", – привели слова блогера 27 марта "Кавказ. Реалии"*.

По словам Бубенко, уголовное дело было возбуждено после публикации в Telegram-канале "Саня Новокубанск". Блогер по этому делу не является ни свидетелем, ни подозреваемым, участником дела является активист из Армавира Игорь, а журналист Александр Ноздринов в настоящий момент отбывает административный арест, сказано в публикации.

На 09.15 мск 28 марта на сайтах следственного управления СКР по Кубани, МВД по Краснодарскому краю и краевой прокуратуры нет информации об обысках в домах Дмитрия Бубенко, Александра Ноздринова и активиста из Армавира.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* – приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.