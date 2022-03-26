Житель Кубани оштрафован за дискредитацию российских военных

26 марта 2022, 22:04

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На 100 тысяч рублей оштрафован житель Краснодарского края Максим Оверин по статье о дискредитации российских вооруженных сил после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква "Z".

Жителя Краснодарского края Максима Оверина оштрафовали по статье о дискредитации российских вооруженных сил, сообщило сегодня в своем Telegram-канале ОВД-Инфо*.

Тимашевский районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Максима Оверина на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сказано в сообщении на сайте правозащитного проекта ОВД-Инфо*.

Максим Оверин поспорил с хозяином машины, на которую была наклеена буква "Z", доказывая, что этот символ могут демонстрировать на транспортном средстве только военные. В ходе конфликта Оверин ударил оппонента, сказано в публикации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что силовики задержали 32-летнего жителя Краснодара, который плюнул в изображенную на баннере букву Z. На него составлен протокол по административной статье о дискредитации вооруженных сил. Суд 21 марта оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Краснодара Александра Кондратьева, признав дискредитацией армии его плевок в баннер с буквой Z.

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