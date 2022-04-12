Суд оставил под арестом кубанского журналиста Александра Ноздринова

12 апреля 2022, 20:28

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Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить жалобу на арест журналиста Александра Ноздринова по обвинению в дискредитации российской армии. Адвокат Олеся Панюжина намерена добиваться смягчения меры пресечения для Ноздринова.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта стало известно об обыске у кубанского журналиста Александра Ноздринова, а также у блогера Дмитрия Бубенко и еще одного активиста по делу о распространении фейков про российских военных. Журналиста Александра Ноздринова при задержании избили, сначала арестовали по административному делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила адвокат. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова.

Суд рассмотрел жалобу на меру пресечения Александру Ноздринову и оставил в силе решение об аресте журналиста, сообщила его адвокат Олеся Панюжина.

"Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на меру пресечения по Ноздринову и отказал нам. Заседали с 14:30 до 18:00. Решение оставили в силе. Все это было показухой. Звучало ходатайство о том, что отсутствуют основания его причастности к делу, возбуждении дела. Все основывается на меморандуме сотрудника ФСБ и двух непонятных свидетелей. Мы попросили суд пригласить их в суд, но нам отказали. Никто в этом не сомневался", - рассказала адвокат Олеся Панюжина корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что суд не заинтересован в том, чтобы была доказана непричастность Ноздринова к делу. "Но мы продолжим обжаловать это решение", - отметила Олеся Панюжина.

Адвокат также сообщила, что в рамках этого дела обыски были проведены в нескольких местах, в том числе в доме у знакомого Александра, блогера Дмитрия Бубенко.

"В рамках возбужденного дела они могли проводить обыски у лица, не имеющего какого-то статуса. Закон это позволяет. Но здесь другой вопрос. Силовики повредили имущество Бубенко. По закону, если во время обыска тебе повредили имущество, то у тебя есть возможность отстаивать свои права", - сказала адвокат.

Она также добавила, что жалобы и обращения остаются без реакции. "17 марта мы подавали жалобы в УМВД по Краснодарскому краю по происходящим событиям, было написано сообщение о преступлении и обращение в Минздрав по Краснодарскому краю. Единственные, кто отзвонился, это последние. У них прошла проверка в отношении некоторых медицинских сотрудников. На этом все. Что касается иных структур, например, прокуратуры, которая должна следить за законностью и принимать меры незамедлительного реагирования, то полная тишина. А Следком продлил до 22 апреля вынесение процессуального решения. Как таковых результатов еще нет. Еще планируется жалоба в отношении следователя", - подчеркнула Олеся Панюжина.

Во время обыска Дмитрию Бубенко было сказано, что он "лишь лицо, интересующее следствие". "Других пояснений мне не дали. Я не понимаю, какое я имею отношение к этому уголовному делу. Я лишь знакомый. Мы иногда, скажем, раз в неделю, встречались с Ноздриновым. Я такой же блогер как и он, с одного города. Мы даже в гостях друг у друга никогда не были. Нас только объединяли еженедельные совместные рейды общественного контроля", - рассказал Дмитрии Бубенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил, что на допрос его пока не приглашали. "Если следствие считает, что мы по очереди печатали на клавиатуре буквы, размещая пост в телеграм-чате - боюсь, им пора позаботиться о своем психическом благосостоянии", - заявил он.

Медиаюрист Светлана Кузеванова отмечает, что закон имеет пробелы. "Закон четко не регулирует этот вопрос, но по общему правилу к ответственности за распространение запрещённой информации привлекается тот, кто ее распространил, опубликовал. И за комментарии отвечают комментаторы. В спорных ситуациях, когда непонятно кем был именно оставлен комментарий или сделано сообщение в телеграм-чате, вопрос ответственности должен решаться исходя из оценки доказательств факта публикации администратором телеграм-канала или другим лицом", - сказала Светлана Кузеванова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, если будет доказано, что комментарии, пост публиковал не Ноздринов, то по закону, к нему не может быть претензий. "Не должно быть. Но не может и не должно - в российском правосудии разные категории. Может быть все, что угодно. Но по закону, он отвечать не должен, если будут доказательства, что он не распространял", - подчеркнула юрист.

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