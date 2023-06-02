Жители части Нальчика четвертые сутки остаются без воды

02 июня 2023, 11:02

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После ливней часть Нальчика осталась без водоснабжения. В отдельных микрорайонах подачу воды отключили 29 июня. Пользователи соцсети поблагодарили мужчину, который по собственной инициативе привез воду в один из микрорайонов.

"Кавказский узел" писал, что 29 мая в результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод, и вышедшая из берегов река Нальчик затопила зону отдыха, сообщили власти. Жители Кабардино-Балкарии в соцсетях рассказали, что вышедшая из берегов река смыла часть построек.

Водоснабжение было отключено в сельских поселениях Хасанья, Белая Речка, в районах "Телевышка" и "Долинск" в связи с попаданием грязной воды в водозабор. Уровень реки Нальчик упал до 180 см, сообщили в Единой диспетчерской службе Нальчика.

МУП "Водоканал Нальчик" сообщил, что водоснабжение нарушено из-за паводка на реках Нальчик и Белая, сказано в сообщении, опубликованном рано утром 29 мая в телеграм-канале "Нальчик | События | Новости".

По данным на 1 июня без воды оставались около 15 тысяч человек. "Без водоснабжения остаются микрорайоны Нальчика Хасанья, Белая речка, Вольный аул, курортная часть города (всего более 15 тыс. жителей). Муниципалитетом организован подвоз воды двумя водовозами в жилом секторе и к социально-значимым объектам", - процитировал руководителя пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира ТАСС. Он пояснил, что на местах работают аварийные бригады, точное время восстановления водоснабжения неизвестно.

Информации о восстановлении водоснабжения на момент подготовки текста нет. В телеграм-канале водоканала Нальчика последняя новость опубликована вечером 1 июня, в ней пресс-служба сообщает, что ремонтные работы продолжаются.

В Сети появились видео последствий стихии в Кабардино-Балкарии. На одном из них показана затопленная дорога, размытая обочина и съехавшие с нее машины, вырванные и поломанные дорожные знаки, на дороге стоит "скорая помощь". Ролик опубликован в Instagram* в паблике "07.news" (Новости Кабардино-Балкарии), насчитывающем 228 тысяч подписчиков. За 22 часа пост набрал 1862 лайка и 89 комментариев.

"Наводнение. Река вышла из берегов", - прокомментировал пользователь под ником ap5998287. "Как начали вырубать леса под строительство домов, стали происходить катаклизмы, лет 20 назад не было таких ливневых дождей", - считает пользователь zamiraulbasheva. "В 4 утра там ехала, вода прям вытекала из леса", - написала s_e_r_e_n.a 1 июня. "Как в фильме ужасов", - комментирует видео cheshir_11.

В паблике patriot_nalchik, насчитывающем 223 тысячи подписчиков, опубликовано видео, на котором показано, что мужчина раздает воду возле водовоза. Люди идут к нему с пятилитровыми баклажками. "К сожалению, не знаем имени мужчины, но хотим выразить благодарность от жителей микрорайона Нарт (Вольный аул). Зная ситуацию, что нет воды вторые сутки, по собственной инициативе привез с источника питьевую воду и под проливным дождем ее лично разливает!" - сказано в аннотации к видео. За 15 часов пост набрал 3278 лайков и 140 комментариев.

"Пока есть такие люди, планета будет жить", - пишет в комментариях к посту tami_12_s. "Пусть Аллах вознаградит его за его человечность и доброту благом в обоих мирах", - выразила благодарность rasulova523. "Когда вижу такие поступки, слезы наворачиваются. Давайте делать побольше добра друг другу, может мир изменится", - комментирует wwwww7266.

"А некоторые бессовестные в магазинах резко подняли цену на воду", - пожаловалась _tanzi_uyanaeva. "Хоть бы к нам на Таманскую тоже завезли воду, как это ужасно без воды", - пишет asia.4890.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике идет дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 3 июня дождь продолжится, температура воздуха понизится до +14 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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