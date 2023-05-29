Ливень нанес ущерб жителям Кабардино-Балкарии

29 мая 2023, 11:06

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В результате ливня в Черекском районе оказались повреждены дороги и газопровод, и вышедшая из берегов река Нальчик затопила зону отдыха, сообщили власти. Жители Кабардино-Балкарии в соцсетях рассказали, что вышедшая из берегов река смыла часть построек.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова последствия ливня обсуждались на оперативном совещании, в котором он принял участие. Коков в частности отметил, что в результате сильного дождя оказались подмыты дороги, а также повреждены опоры газопровода в селе Герпегеж в Черекском районе.

"В целом на территории республики произошел ряд локальных неблагоприятных явлений", – написал Коков сегодня в своем Telegram-канале.

После сильного дождя поднялся уровень воды в реке Нальчик, сообщил мэр Нальчика Таймураз Ахохов. "В результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реке Нальчик, что привело к обвалу объездной дороги в селении Хасанья и затоплению зоны отдыха в селении Белая речка. Пострадавших нет, социально значимых объектов в зоне подтопления также нет", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Видео, на котором показано наводнение, возникшее в результате выхода из берегов реки, было опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике* patriot_kbr. "Кабардино-Балкария. Поселок Белая речка", – сказано в описании ролика.

На кадрах ролика показана территория с постройками, некоторые из них смыло водой. Уровень воды достигает около метра. Автор ролика снимает видео из салона машины.

На 10.50 мск этот пост в Instagram-паблике* patriot_kbr, на который подписаны около 382 тысяч пользователей, набрал 63 отметки "нравится" и 57 комментариев. Часть их авторов отметила, что река вышла из берегов внезапно.

"Там было очень страшно находиться, мы еле выехали. Все очень внезапно произошло, сначала пошёл дождь, затем сошел сель, и вода резко вышла из реки. Слава Аллаху все живы, машину вытащили эвакуаторы", – написал пользователь lianail_07.

"Мы как раз там проезжали, и река довольно высоко уже поднялась", – отметила 666__autobestia__666.

"Река очень сильно поднялась, и поднимется ещё, я думаю", – считает darina_khadzhieva.

Некоторые комментаторы предположили, что строения, которые смыло, могли быть построены незаконно.

"Просто природа забирает свои земли, не надо строить вдоль реки. На рыбалку поехал штраф пишут за машину, что возле берега стоит. А тут дома на реках", – указал пользователь astema1204.

"Горная река страшна своей не предсказуемостью, главное, чтоб обошлось без жертв. Остальное можно восстановить", – отметил пользователь kika.0808.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике облачно, температура воздуха составляет +25 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 30 мая прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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