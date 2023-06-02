Три гражданки Азербайджана возвращены на родину из Ирака

02 июня 2023, 04:42

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Осужденные в Ираке гражданки Азербайджана, отбыв срок наказания, смогли вернуться на родину. Азербайджанские власти готовят возвращение еще двух женщин, чей тюремный срок подошел к концу. В Ираке еще остаются не менее 120 женщин из Азербайджана, отметил обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует репатриацию своих граждан, которые содержатся в лагерях на территории Сирии и Ирака. Так, 18 мая на родину вернулись восемь детей и три женщины. По информации МИД страны, за последние годы из Сирии и Ирака были возвращены более 400 азербайджанских женщин и детей.

Правительство Азербайджана обеспечило возвращение на родину трех женщин, которые были приговорены в Ираке к лишению свободы. Женщины, доставленные в Баку, отбыли срок наказания, сообщила 1 июня пресс-служба азербайджанского МИД.

В ведомстве отметили, что готовится возвращение с Ближнего Востока еще двух гражданок Азербайджана, которые отбыли назначенный им срок наказания. Имена женщин, ожидающих репатриации и уже возвращенных на родину, власти не раскрывают.

В сообщении МИД Азербайджана подчеркивается, что до сих пор из Ирака были возвращены 288 детей азербайджанских женщин, содержащихся в местах заключения.

Речь идет о репатриации женщин, чьи мужья которых сражались в Ираке в отрядах различных вооруженных групп, включая запрещенную террористическую организацию ИГИЛ*, считает обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

«Эти женщины поехали (на Ближний Восток) вместе со своими мужьями. После разгрома террористических групп и гибели мужей женщины попали в тюрьмы вместе со своими детьми. В последние годы правительство Азербайджана принимает меры по репатриации своих граждан из Ирака и Сирии. Если судить по информации из социальных сетей и медиа, в Ираке находятся не менее 120 азербайджанских гражданок. Детей, как правило, передавали бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, другим родственникам», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

Точной информацией о численности граждан Азербайджана, остающихся в Сирии, Тюркель не владеет, однако отмечает, что многие азербайджанцы были возвращены из этой страны ранее. «Возможно, кто-то еще может там оставаться. По мере установления их мест нахождения принимаются меры по репатриации», - добавил он.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.



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