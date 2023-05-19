11 граждан Азербайджана возвращены на родину из Сирии

19 мая 2023, 01:55

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Восемь детей и три женщины, которые содержались в лагерях в Сирии, доставлены на родину, сообщил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует репатриацию своих граждан, которые содержатся в лагерях на территории Сирии и Ирака. Так, 24 ноября на родину были возвращены 16 граждан Азербайджана, в том числе 13 детей. По информации МИД страны, за последние годы из Сирии и Ирака были возвращены более 400 азербайджанских женщин и детей.

Одиннадцать граждан Азербайджана, среди которых три женщины и восемь детей, 18 мая прибыли самолетом на родину. Ранее они содержались в сирийских лагерях в Сирии, сообщил азербайджанский МИД.

Для репатриации граждан ведомству пришлось установить их местонахождение, личность и гражданство, определить количество возвращаемых людей и обеспечить им возможность перехода Сирии на территорию Турции.

Репатриацию координировало посольство Азербайджана в Турции - его сотрудники предоставили репатриантам документы для возвращения на родину и авиабилеты, отмечается в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По информации МИД Азербайджана, после возвращения бывшим узникам организуют условия для социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

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