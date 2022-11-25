16 человек возвращены в Азербайджан из Сирии

25 ноября 2022, 02:51

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Из Сирии репатриированы 16 граждан Азербайджана, в том числе 13 детей. За последние годы из Сирии и Ирака были возвращены 409 азербайджанских женщин и детей, сообщил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября в Азербайджан были репатриированы 15 граждан страны, которые содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус.

В Азербайджан репатриированы 16 граждан страны, в том числе 13 детей и три женщины, содержащихся в лагерях в Сирии, сообщила поздно вечером 24 ноября пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным ведомства, в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриируемых к гражданству Азербайджана. Затем они были отправлены в Турцию, где прошли предварительное медицинское и психологическое обследование у азербайджанских врачей, также им предоставили необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции выдало репатриантам удостоверения о возвращении и авиабилеты, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации репатриантов, сказано в пресс-релизе.

За последние годы на родину были репатриированы из Сирии и Ирака 409 граждан Азербайджана, в том числе 380 детей и 29 женщин, указано в сообщении.

Обозреватель агентства Turan по вопросам Ближнего Востока Тофиг Тюркель пояснил ранее "Кавказскому узлу", что в последние годы власти Азербайджана репатриируют из Ирака и Сирии детей и женщин из семей людей, которые в свое время отправились воевать в этих странах в составе различных вооруженных формирований.

"Некоторые создавали семьи там, и дети уже рождались в этих странах. После ликвидации этих террористических групп, гибели, арестов или бегства боевиков, - женщин и детей иностранцев, в том числе азербайджанцев, размещали в специальных лагерях, приютах или их содержали в местах заключения. По мере установления азербайджанского гражданства этих людей возвращают обратно. Часто бывает так, что дети потеряли обоих родителей, и установление их гражданства занимает определенное время. После возвращения детей без родителей обычно отдают близким родственникам - по отцовской или материнской линии. Обычно таких детей забирают дяди, тети или бабушки и дедушки. Если таковых нет, то детей отдают в детские дома", - рассказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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