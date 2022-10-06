15 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

06 октября 2022, 20:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из Сирии в Азербайджан возвращены 15 женщин. По данным МИД страны, в последние годы из Сирии и Ирака были возвращены 393 азербайджанских женщин и детей.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября в Азербайджан были репатриированы 12 граждан страны, которые содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус. Среди них были двое детей – брат и сестра в возрасте 7 и 10 лет, потерявшие обоих родителей. 28 мая из лагеря для беженцев в сирийском городе Джераблус возвращены на родину двое взрослых и девять детей, в том числе две сестры, потерявшие родителей.

6 октября в Азербайджан были репатриированы 15 граждан страны, содержащихся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус, сообщила сегодня вечером пресс-служба МИД Азербайджана.

Возвращение 15 женщин произошло в результате поэтапных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана. В первую очередь, были установлены местонахождение, личность и принадлежность к азербайджанскому гражданству подлежащих репатриации лиц. Далее на основании межгосударственной договоренности был обеспечен их транзит на территорию Турции. После этого члены межведомственной рабочей группы отбыли в Турцию, где провели первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов, оказали им необходимая помощь, говорится в пресс-релизе МИД.

Женщины прибыли авиарейсом Анкара-Баку. После завершения необходимых процедур возвращенные будут переданы их семьям. Правительством Азербайджанской Республики планируется принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц, далее сказано в пресс-релизе.

В сообщении МИД Азербайджана также указывается, что всего за последние годы в Азербайджан были репатриированы 393 женщин и детей, в том числе 290 из Ирака и 103 из Сирии.

Обозреватель агентства Turan по вопросам Ближнего Востока Тофиг Тюркель пояснил ранее "Кавказскому узлу", что в последние годы власти Азербайджана репатриируют из Ирака и Сирии детей и женщин из семей людей, которые в свое время отправились воевать в этих странах в составе различных вооруженных формирований.

"Некоторые создавали семьи там, и дети уже рождались в этих странах. После ликвидации этих террористических групп, гибели, арестов или бегства боевиков, - женщин и детей иностранцев, в том числе азербайджанцев, размещали в специальных лагерях, приютах или их содержали в местах заключения. По мере установления азербайджанского гражданства этих людей возвращают обратно. Часто бывает так, что дети потеряли обоих родителей, и установление их гражданства занимает определенное время. После возвращения детей без родителей обычно отдают близким родственникам - по отцовской или материнской линии. Обычно таких детей забирают дяди, тети или бабушки и дедушки. Если таковых нет, то детей отдают в детские дома", - рассказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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