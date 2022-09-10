Двенадцать человек возвращены в Азербайджан из Сирии

10 сентября 2022, 19:38

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Из Сирии репатриированы 12 граждан Азербайджана, в том числе двое детей, оставшихся без родителей, сообщил сегодня азербайджанский МИД.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая из лагеря для беженцев в сирийском городе Джераблус возвращены на родину двое взрослых и девять детей, в том числе две сестры, потерявшие родителей.

В Азербайджан репатриированы 12 граждан страны, которые содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус. Среди них двое детей – брат и сестра в возрасте 7 и 10 лет, потерявшие обоих родителей, сообщила сегодня пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным ведомства, в первую очередь определялись местонахождение, личность и принадлежность репатриируемых к гражданству Азербайджана. Затем они были отправлены в Турцию, где азербайджанские специалисты провели предварительное медико-психологическое обследование и предоставили им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции выдало репатриантам удостоверения о возвращении и авиабилеты.

Все вернувшиеся на родину по окончании оформления документов будут переданы их семьям или опекунам. Правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации репатриантов, сказано в сообщении ведомства.

Обозреватель агентства Turan по вопросам Ближнего Востока Тофиг Тюркель пояснил ранее "Кавказскому узлу", что в последние годы власти Азербайджана репатриируют из Ирака и Сирии детей и женщин из семей людей, которые в свое время отправились воевать в этих странах в составе различных вооруженных формирований. "Некоторые создавали семьи там, и дети уже рождались в этих странах. После ликвидации этих террористических групп, гибели, арестов или бегства боевиков, - женщин и детей иностранцев, в том числе азербайджанцев, размещали в специальных лагерях, приютах или их содержали в местах заключения. По мере установления азербайджанского гражданства этих людей возвращают обратно. Часто бывает так, что дети потеряли обоих родителей, и установление их гражданства занимает определенное время. После возвращения детей без родителей обычно отдают близким родственникам - по отцовской или материнской линии. Обычно таких детей забирают дяди, тети или бабушки и дедушки. Если таковых нет, то детей отдают в детские дома", - ранее рассказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла"

"Кавказский узел" также писал, что с 2018 года до конца 2020 года из Ирака было возвращено 248 детей. В 2021 году МИД Азербайджана отчитывался о возвращении детей из Ирака, Сирии и Турции. 24 ноября 2021 года власти Азербайджана вернули на родину 12 уроженцев страны, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус в Сирии. 31 марта из этого же лагеря были репатриированы семь граждан Азербайджана. 25 мая из Багдада приехали двое детей, содержавшихся в исправительном учреждении в Ираке, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МИД Азербайджана. Общее число репатриированных из Ирака граждан Азербайджана достигло 290.

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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